Видеосудьи на Кубке конфедераций смогут посмотреть повтор с 30 камер

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Система видеопомощи арбитрам будет использована на Кубке конфедераций 2017 года, который стартует в России 17 июня.

«Максимальное количество камер, используемых на Кубке конфедераций, будет доходить до 30. И видеосудьи будут иметь доступ ко всем из них», — отметил Холсмюллер.

«На каждом матче будут работать два видеосудьи и специальный помощник, который будет следить за определением офсайда. Что касается времени, то не имеет значения, сколько его может потребоваться. Главное — правильный конечный результат», — сказал глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка.

Как работает система

В ходе эксперимента с системой видеоассистента судьи рассматриваются четыре игровые ситуации: голы, решения о пенальти, решения о красной карточке, ошибочное установление личности при предъявлении желтой или красной карточки.

Пересмотр инициируется арбитром и/или VAR. Сначала арбитр сообщает VAR, либо VAR указывает арбитру на необходимость пересмотра решения/ситуации. Затем VAR анализирует видеозапись и сообщает арбитру по специальной связи о ее содержании, после чего арбитр принимает решение пересмотреть видеозапись за пределами поля, прежде чем вынести соответствующее решение, или выносит соответствующее решение.