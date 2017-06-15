Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30081054/
15 июня 2017, 12:17 | ТАСС

Видеосудьи на Кубке конфедераций смогут посмотреть повтор с 30 камер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Система видеопомощи арбитрам (VAR) подразумевает, что ассистенты главного судьи смогут посмотреть повтор спорного момента с 30 различных камер. Об этом на брифинге журналистам сообщил глава департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по новым технологиям Йоханнес Холсмюллер.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ТАСС

Система видеопомощи арбитрам будет использована на Кубке конфедераций 2017 года, который стартует в России 17 июня.

«Максимальное количество камер, используемых на Кубке конфедераций, будет доходить до 30. И видеосудьи будут иметь доступ ко всем из них», — отметил Холсмюллер.

«На каждом матче будут работать два видеосудьи и специальный помощник, который будет следить за определением офсайда. Что касается времени, то не имеет значения, сколько его может потребоваться. Главное — правильный конечный результат», — сказал глава судейского департамента ФИФА Массимо Бузакка.

Как работает система

В ходе эксперимента с системой видеоассистента судьи рассматриваются четыре игровые ситуации: голы, решения о пенальти, решения о красной карточке, ошибочное установление личности при предъявлении желтой или красной карточки.

Пересмотр инициируется арбитром и/или VAR. Сначала арбитр сообщает VAR, либо VAR указывает арбитру на необходимость пересмотра решения/ситуации. Затем VAR анализирует видеозапись и сообщает арбитру по специальной связи о ее содержании, после чего арбитр принимает решение пересмотреть видеозапись за пределами поля, прежде чем вынести соответствующее решение, или выносит соответствующее решение.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Центр управления пассажирскими перевозками создан в Москве на время Кубка конфедераций

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Региональный центр управления пассажирскими перевозками (РЦУПП) создан в Москве на время проведения Кубка конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщил в четверг журналистам руководитель столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев, специалисты центра в режиме реального времени будут оперативно регулировать движения транспорта и контролировать пассажирские перевозки в городе.
Еще 7 новостей   Все новости
15 июня

Национальный план борьбы с допингом планируется утвердить до начала июля

Российского боксера Гаджимагомедова допустили на территорию Украины для участия в ЧЕ

Алвеш: Роналду является идолом даже для футболистов сборной Португалии
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?