Судьи на Кубке конфедераций будут строже реагировать на давление со стороны футболистов

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«Судьи будут строже реагировать в ситуациях, когда игроки будут обступать арбитра и оказывать на него давление, а также в случае явного проявления неуважения. Мы уже проинструктировали игроков», — отметил ван Бастен.

«Добавленное время на Кубке конфедераций будет точнее компенсироваться при задержках, связанных с заменами и травмами. Также судьи будут внимательнее следить за вратарями, которые не имеют права держать мяч в руках дольше шести секунд», — отметил второй важный аспект судейства на турнире ван Бастен.