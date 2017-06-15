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Кубок конфедераций по футболу 2017
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21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
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24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
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Камерун
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30080575/
15 июня 2017, 11:43 | ТАСС

Судьи на Кубке конфедераций будут строже реагировать на давление со стороны футболистов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Арбитры матчей Кубка конфедераций будут строже реагировать на проявление неуважения и давления со стороны футболистов. Об этом на брифинге журналистам сообщил директор Международной федерации футбола (ФИФА) по техническому развитию Марко ван Бастен.

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«Судьи будут строже реагировать в ситуациях, когда игроки будут обступать арбитра и оказывать на него давление, а также в случае явного проявления неуважения. Мы уже проинструктировали игроков», — отметил ван Бастен.

«Добавленное время на Кубке конфедераций будет точнее компенсироваться при задержках, связанных с заменами и травмами. Также судьи будут внимательнее следить за вратарями, которые не имеют права держать мяч в руках дольше шести секунд», — отметил второй важный аспект судейства на турнире ван Бастен.

Кубок конфедераций стартует 17 июня. В матче открытия в Санкт-Петербурге сыграют сборные России и Новой Зеландии.
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