Судьи на Кубке конфедераций будут строже реагировать на давление со стороны футболистов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Арбитры матчей Кубка конфедераций будут строже реагировать на проявление неуважения и давления со стороны футболистов. Об этом на брифинге журналистам сообщил директор Международной федерации футбола (ФИФА) по техническому развитию Марко ван Бастен.
«Судьи будут строже реагировать в ситуациях, когда игроки будут обступать арбитра и оказывать на него давление, а также в случае явного проявления неуважения. Мы уже проинструктировали игроков», — отметил ван Бастен.
«Добавленное время на Кубке конфедераций будет точнее компенсироваться при задержках, связанных с заменами и травмами. Также судьи будут внимательнее следить за вратарями, которые не имеют права держать мяч в руках дольше шести секунд», — отметил второй важный аспект судейства на турнире ван Бастен.
Кубок конфедераций стартует 17 июня. В матче открытия в
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