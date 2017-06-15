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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30080367/
15 июня 2017, 11:32 | Р-Спорт

Сборная РФ по футболу тренируется в полном составе перед вылетом в Санкт-Петербург

МОСКВА, 15 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Сборная России в Москве начала тренировку в полном составе за два дня до стартового матча Кубка конфедераций 2017 года против команды Новой Зеландии, позднее в четверг российские футболисты отправятся в Санкт-Петербург.

Тренировка национальной команды проходит в четверг на «Арене ЦСКА», в занятии общей группы принимают участие 23 игрока. Во вторник тренировку пропускал полузащитник Алексей Миранчук, который сдавал экзамен, а также хавбек Александр Головин, планово работавший по индивидуальной программе.

Уже в четверг вечером команда Станислава Черчесова вылетит в Санкт-Петербург, где матчем Россия — Новая Зеландия 17 июня стартует Кубок конфедераций. Турнир пройдет до 2 июля в Москве, Казани, Сочи, Санкт-Петербурге.
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