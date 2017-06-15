Сборная РФ по футболу тренируется в полном составе перед вылетом в Санкт-Петербург

Тренировка национальной команды проходит в четверг на «Арене ЦСКА», в занятии общей группы принимают участие 23 игрока. Во вторник тренировку пропускал полузащитник Алексей Миранчук, который сдавал экзамен, а также хавбек Александр Головин, планово работавший по индивидуальной программе.

Уже в четверг вечером команда Станислава Черчесова вылетит в Санкт-Петербург, где матчем Россия — Новая Зеландия 17 июня стартует Кубок конфедераций. Турнир пройдет до 2 июля в Москве, Казани, Сочи, Санкт-Петербурге.