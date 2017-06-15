Сборная РФ по футболу тренируется в полном составе перед вылетом в Санкт-Петербург
МОСКВА, 15 июн —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Сборная России в Москве начала тренировку в полном составе за два дня до стартового матча Кубка конфедераций 2017 года против команды Новой Зеландии, позднее в четверг российские футболисты отправятся в Санкт-Петербург.
Тренировка национальной команды проходит в четверг на «Арене ЦСКА», в занятии общей группы принимают участие 23 игрока. Во вторник тренировку пропускал полузащитник Алексей Миранчук, который сдавал экзамен, а также хавбек Александр Головин, планово работавший по индивидуальной программе.
Уже в четверг вечером команда Станислава Черчесова вылетит в
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