Сборная Португалии проводит первую в России тренировку перед Кубком конфедераций

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Тренировка началась в 11:00 мск и должна продлиться 1,5 часа.

Сборная Португалии прибыла в Казань для участия в Кубке конфедераций в среду. 32-летний нападающий испанского «Реала» Роналду является капитаном команды и самым титулованным игроком в ее составе.