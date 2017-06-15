Сборная Португалии проводит первую в России тренировку перед Кубком конфедераций
КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Футболисты сборной Португалии проводят первую в Казани тренировку перед Кубком конфедераций на стадионе «Рубин», лидер команды Криштиану Роналду занимается в обшей группе.
Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Тренировка началась в 11:00 мск и должна продлиться 1,5 часа.
Сборная Португалии прибыла в Казань для участия в Кубке конфедераций в среду. 32-летний нападающий испанского «Реала» Роналду является капитаном команды и самым титулованным игроком в ее составе.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Москве,
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