Сборная Германии отправилась в Сочи на первый матч Кубка конфедераций
Сборная Германии отправилась в Сочи для участия в Кубке конфедераций — 2017.
Немецкая команда будет базироваться в Сочи, где и проведёт стартовый матч на турнире с командой Австралии. Эта встреча состоится 19 июня на стадионе «Фишт».
«Подготовка к России: изучаю информации о стране и людях. Следующая остановка: Сочи», — написал в «Твиттере» вратарь немецкой команды
Кроме матча с командой Австралии немецкая сборная на групповом этапе встретится с командами Чили и Камеруна.
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