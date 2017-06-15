Сборная Германии отправилась в Сочи на первый матч Кубка конфедераций

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Немецкая команда будет базироваться в Сочи, где и проведёт стартовый матч на турнире с командой Австралии. Эта встреча состоится 19 июня на стадионе «Фишт».

«Подготовка к России: изучаю информации о стране и людях. Следующая остановка: Сочи», — написал в «Твиттере» вратарь немецкой команды Марк-Андре тер Штеген.

Кроме матча с командой Австралии немецкая сборная на групповом этапе встретится с командами Чили и Камеруна.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">?Next stop: Sochi! <a href="https://twitter.com/hashtag/DieMannschaft?src=hash">#DieMannschaft</a> are on their way to the <a href="https://twitter.com/hashtag/ConfedCup?src=hash">#ConfedCup</a>! ???? <a href="https://t.co/5SeDmH0a1Q">pic.twitter.com/5SeDmH0a1Q</a></p>— Germany (@DFB_Team_EN) <a href="https://twitter.com/DFB_Team_EN/status/875256553103872001">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Getting ready for Russia with some informations about country&people! ?<br>Next stop: Sochi ✈️??⚽ <a href="https://twitter.com/hashtag/DieMannschaft?src=hash">#DieMannschaft</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/ConfedCup?src=hash">#ConfedCup</a> <a href="https://t.co/Gq4h7tdVOy">pic.twitter.com/Gq4h7tdVOy</a></p>— Marc ter Stegen (@mterstegen1) <a href="https://twitter.com/mterstegen1/status/875253749266173952">15 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>