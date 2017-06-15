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https://sport.mail.ru/football2017/news/30080350/
15 июня 2017, 11:28 | Чемпионат.com

Сборная Германии отправилась в Сочи на первый матч Кубка конфедераций

Сборная Германии отправилась в Сочи для участия в Кубке конфедераций — 2017.

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© AP 2017

Немецкая команда будет базироваться в Сочи, где и проведёт стартовый матч на турнире с командой Австралии. Эта встреча состоится 19 июня на стадионе «Фишт».

«Подготовка к России: изучаю информации о стране и людях. Следующая остановка: Сочи», — написал в «Твиттере» вратарь немецкой команды Марк-Андре тер Штеген.

Кроме матча с командой Австралии немецкая сборная на групповом этапе встретится с командами Чили и Камеруна.
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