Португальский футболист Бруну Алвеш заявил, что Россия навсегда останется в его сердце
КАЗАНЬ, 15 июня. /Корр. ТАСС Гулия Керлин/. Россия навсегда останется в сердце португальского футболиста Бруну Алвеша. Об этом 35-летний защитник заявил на
пресс-конференции в Казани.
Алвеш с 2010 по 2013 год выступал за санкт- петербургский «Зенит».
«Ко мне прекрасно относились местные жители, мне создали комфортные условия для жизни. У меня осталось здесь много друзей. Я хочу поблагодарить за все это Россию, Санкт- Петербург, “Зенит”, часть моего сердца всегда будет принадлежать вашей стране», — сказал Алвеш.
За сборную Португалии Алвеш играет с 2007 года, проведя за команду 90 матчей и забив 11 мячей.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Москве,
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