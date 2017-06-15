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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30080137/
15 июня 2017, 11:08 | ТАСС

Португальский футболист Бруну Алвеш заявил, что Россия навсегда останется в его сердце

КАЗАНЬ, 15 июня. /Корр. ТАСС Гулия Керлин/. Россия навсегда останется в сердце португальского футболиста Бруну Алвеша. Об этом 35-летний защитник заявил на пресс-конференции в Казани.

Алвеш с 2010 по 2013 год выступал за санкт- петербургский «Зенит».

«Ко мне прекрасно относились местные жители, мне создали комфортные условия для жизни. У меня осталось здесь много друзей. Я хочу поблагодарить за все это Россию, Санкт- Петербург, “Зенит”, часть моего сердца всегда будет принадлежать вашей стране», — сказал Алвеш.

За сборную Португалии Алвеш играет с 2007 года, проведя за команду 90 матчей и забив 11 мячей.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами Мексики (18 июня, Казань), России (21 июня, Москва) и Новой Зеландии (24 июня, Санкт-Петербург).
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