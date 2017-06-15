Португальский футболист Бруну Алвеш заявил, что Россия навсегда останется в его сердце

Алвеш с 2010 по 2013 год выступал за санкт- петербургский «Зенит».

«Ко мне прекрасно относились местные жители, мне создали комфортные условия для жизни. У меня осталось здесь много друзей. Я хочу поблагодарить за все это Россию, Санкт- Петербург, “Зенит”, часть моего сердца всегда будет принадлежать вашей стране», — сказал Алвеш.

За сборную Португалии Алвеш играет с 2007 года, проведя за команду 90 матчей и забив 11 мячей.