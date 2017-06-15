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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30079940/
15 июня 2017, 10:56 | ТАСС

Алвеш: Сборной Португалии по футболу предстоит доказать свой класс на Кубке конфедераций

КАЗАНЬ, 15 июня. /Корр. ТАСС Гулия Керлин/. Все участники Кубка конфедераций находятся на одном уровне, поэтому португальским футболистам нужно будет доказать свою состоятельность на поле. Об этом на пресс-конференции заявил защитник сборной Португалии Бруну Алвеш.

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Алвеш выступает за сборную Португалии с 2007 года, проведя за команду 90 матчей и забив 11 мячей.

«Опыт есть опыт, но на этом турнире все начинают с нуля. Все команды приблизительно одного уровня. Конкуренция будет сильной, на одном опыте не выехать, придется доказывать состоятельность на поле», — сказал 35-летний Алвеш.

В первом матче на турнире сборная Португалии 18 июня в Казани сыграет с командой Мексики. «Мы уже их изучили, это сильная команда, которая уже гарантировала участие на чемпионате мира. Можно обладать двумя сильными игроками, но все же побеждает коллектив. Высокий прессинг, атакующий футбол — отличительная черта мексиканцев, но у нас есть все, чтобы противостоять им и победить на турнире», — добавил футболист.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами Мексики (18 июня, Казань), России (21 июня, Москва) и Новой Зеландии (24 июня, Санкт-Петербург).
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