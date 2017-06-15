Алвеш: Сборной Португалии по футболу предстоит доказать свой класс на Кубке конфедераций
КАЗАНЬ, 15 июня. /Корр. ТАСС Гулия Керлин/. Все участники Кубка конфедераций находятся на одном уровне, поэтому португальским футболистам нужно будет доказать свою состоятельность на поле. Об этом на
пресс-конференции заявил защитник сборной Португалии Бруну Алвеш.
Алвеш выступает за сборную Португалии с 2007 года, проведя за команду 90 матчей и забив 11 мячей.
«Опыт есть опыт, но на этом турнире все начинают с нуля. Все команды приблизительно одного уровня. Конкуренция будет сильной, на одном опыте не выехать, придется доказывать состоятельность на поле», — сказал 35-летний Алвеш.
В первом матче на турнире сборная Португалии 18 июня в Казани сыграет с командой Мексики. «Мы уже их изучили, это сильная команда, которая уже гарантировала участие на чемпионате мира. Можно обладать двумя сильными игроками, но все же побеждает коллектив. Высокий прессинг, атакующий футбол — отличительная черта мексиканцев, но у нас есть все, чтобы противостоять им и победить на турнире», — добавил футболист.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Москве,
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