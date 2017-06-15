Роналду стоит дороже сборной России по футболу

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Возраст.

Всего в Кубке конфедераций принимают участие 184 футболиста — по 23 в каждой из восьми сборных.

Самый молодой игрок турнира — новозеландский защитник Дейн Ингэм. Футболисту исполнится 18 лет только 6 августа, а пока, он — единственный несовершеннолетний участник Кубка конфедераций.

Перспективы сборной Новой Зеландии на турнире не выглядят чересчур радужными, поэтому вряд ли у тренеров команды возникнет вопрос относительно того, стоит ли парню наливать победное шампанское.

Ингэм выступает за австралийский клуб «Брисбен Роар», а в составе национальной команды он уже успел сыграть в двух матчах.

На 21 год старше новозеландца мексиканский защитник Рафаэль Маркес. 13 февраля ему исполнилось 38 лет, и он — самый возрастной участник Кубка конфедераций. Футболист известен широкому кругу болельщиков по выступлениям за «Барселону» — в этой команде он играл с 2003 по 2010 годы. В завершившемся сезоне Маркес выступал на родине за клуб «Атлас».

Статистика Рафаэля в национальной команде впечатляет — 131 матч и 16 голов. А свой первый матч за сборную Мексики он провел в 1997 году, когда часть игроков нынешнего Кубка конфедераций еще не родились.

На полгода младше Маркеса австралиец Тим Кэхилл, известный по своим выступлениям за «Эвертон». Кроме них двоих в турнире больше нет игроков, рожденных в 1970-х годах.

На два года младше них Энтони Хадсон — английский наставник сборной Новой Зеландии. В возрасте 36 лет он — самый молодой тренер турнира. Самый опытный наставник — 65-летний бельгиец Уго Броос, который руководит национальной командой Камеруна.

Сборная Германии — самый молодой коллектив на Кубке конфедераций. 24,5 года — таков средний возраст дружины Йоахима Лева. Самая «старая» команда — Чили (29 лет).

Несмотря на все свои обновления, сборная России по футболу от южноамериканцев отстала ненамного. Наш показатель — 28,6 лет и заслуженное второе место в «старом» рейтинге.

Что касается игроков, то самый возрастной в сборной России — Юрий Жирков (33 года), а самый молодой — Александр Головин (21).

Клубы.

Отгадайте загадку. Что объединяет немецкий клуб «Байер», португальский «Спортинг», новозеландский «Веллингтон Феникс» и российский «Спартак»? Именно эти команды делегируют максимальное количество игроков на Кубок конфедераций — по пять.

А если вспомнить, что незадолго до начала турнира из обоймы сборной России выпал полузащитник красно-белых Роман Зобнин, то нетрудно подсчитать, что «Спартак» мог стать самым представительным клубом Кубка конфедераций.

По четыре футболиста на турнир отправили немецкий «Хоффенхайм», португальские «Порту» и «Бенфика», а также российский «Ростов». Семь клубов делегировали по три игрока, 20 — по два, 88 — по одному.

25 игроков выступают в разных лигах Германии — это рекорд турнира. 24 — в чемпионате России. Правда, учитывая, что все футболисты нашей сборной играют в РФПЛ, серьезным достижением этот показатель не выглядит. Единственный российский легионер на турнире — португалец Луиш Нету из «Зенита».

16 футболистов Кубка конфедераций играют в Англии, хотя эта сборная не вошла в число участников турнира. Обратная ситуация наблюдается с Камеруном. Почти все игроки этой команды выступают в лигах других стран, а внутренний чемпионат действующих африканских чемпионов на Кубке конфедераций представлен лишь одним футболистом.

Стоимость.

Пусть Криштиану Роналду сейчас и не является самым дорогим игроком мира, но на Кубке конфедераций будет носить этот статус. Рыночная цена португальской звезды, согласно данным transfermarkt, — € 100 млн.

В две тысячи раз дешевле Роналду — 20-летний Монти Паттерсон. Его авторитетный портал оценивает в €50 тыс. Правда, самым дешевым игроком Кубка конфедераций его назвать нельзя, потому что у двух футболистов из сборной Камеруна Жоржа Бокве и Жонатана Нгвемнет рейтинга стоимости нет вообще.

Факт, который может показаться кому-то удивительным.

Криштиану Роналду стоит дороже, чем вся сборная России. Стоимость нашей команды — €95 млн.

Вообще, Португалия — самая дорогая команда Кубка конфедераций, стоимость ее игроков составляет €420 млн. Следом за ней идут Германия, Чили и Мексика.

В списке самых дорогих коллективов дружина Станислава Черчесова идет на пятом месте.

Дешевле россиян Камерун, Австралия и Новая Зеландия. А Роналду стоит дороже всех этих сборных вместе взятых.

Что касается игроков российской сборной, то здесь лидирует по стоимости вратарь Игорь Акинфеев. Его цена равна €12 млн. Самый дешевый — нападающий Александр Бухаров, который оценивается всего в €700 тыс.