Транспорт Москвы продлит работу в дни Кубка конфедераций
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Городской пассажирский транспорт Москвы продлит работу в дни проведения Кубка конфедераций. Троллейбусы и трамваи будут работать на четыре часа дольше, электрички — на два, дополнительные ночные маршруты запустит «Аэроэкспресс», сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
«В рамках утвержденного мэром плана продлевается работа “Аэроэкспресса”, пригородных поездов и 18 маршрутов наземного транспорта, которые будут обслуживать данное спортивное мероприятие», — сказал он.
По словам Ликсутова, в дни турнира будут организованы дополнительные ночные рейсы «Аэроэкспресса» до столичных вокзалов и аэропортов, пригородные железнодорожные компании продлят работу на два часа. «Наземный транспорт будет работать на четыре часа больше, чем обычно. При этом в городе продолжают работать ночные маршруты в обычном режиме», — отметил он.
Около 20 бесплатных маршрутов
Зрители Кубка конфедераций смогут бесплатно пользоваться наземным транспортом, работающим в районе стадиона «Открытие Арена», а также вблизи вокзалов, аэропортов и
Проезд болельщиков в дни матчей обеспечат более 300 автобусов, троллейбусов и трамваев, отмеченных соответствующими стикерами.
Специально для гостей Кубка конфедераций проезд на 18 маршрутах, которые связывают крупные
Для зрителей из других городов и стран Мосгортранс также организует два экспрессных маршрута. На них пассажиры смогут добраться до спортивной площадки от аэропорта Шереметьево и станции метро «Аэропорт».
Воспользоваться правом бесплатного проезда можно в день соревнования — как перед его началом, так и в течение нескольких часов после окончания. Для этого зрителям необходимо иметь при себе паспорт болельщика и билет на матч (обычный или электронный), которые следует предъявить контролеру при входе в транспорт.
В дни подготовки и проведения футбольного мероприятия для волонтеров и представителей ФИФА организован бесплатный проезд на автобусах, троллейбусах и трамваях. Аккредитованные сотрудники могут попасть в транспорт по специальным билетам. Для бесплатного проезда они должны иметь при себе документы, подтверждающие аккредитацию ФИФА.
Кубок конфедераций пройдет в столице и других городах России с 17 июня по 2 июля.
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