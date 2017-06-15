Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30079149/
15 июня 2017, 10:35 | ТАСС

В Москве в дни Кубка конфедераций запустят 50 туристических автобусов

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Полсотни пассажирских автобусов Setra с логотипом ГУП «Мосгортранс» будут перевозить туристов в Москве в дни Кубка конфедераций по футболу. Об этом в четверг сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

«Автобусы туристического класса были приобретены по поручению мэра Москвы. Оператором автобусов был выбран ГУП «Мосгортранс», — сказал он.

По словам замминистра транспорта РФ Николая Асаула, в Москве в четверг «начала работу система бесплатного общественного транспорта в рамках Кубка конфедераций». «Помимо общественного регулярного (транспорта) возникла необходимость закупить автобусы и туристического класса. У нас в стране большой дефицит такого рода автобусов. Сегодня этот пробел восполняется», — добавил он.

Бесплатный проезд для болельщиков

Ликсутов добавил, что зрители Кубка конфедераций смогут бесплатно пользоваться наземным городским транспортом, работающим в районе стадиона «Спартак», а также вблизи вокзалов, аэропортов и транспортно-пересадочных узлов. Проезд болельщиков в дни матчей обеспечат более 300 автобусов, троллейбусов и трамваев, отмеченных соответствующими стикерами.

Специально для гостей Кубка конфедераций проезд на 18 маршрутах, которые связывают крупные транспортно-пересадочные узлы и обеспечивают доступность стадиона «Спартак», будет бесплатным.

Для зрителей из других городов и стран Мосгортранс также организует два экспрессных маршрута. На них пассажиры смогут добраться до спортивной площадки от аэропорта Шереметьево и станции метро «Аэропорт».

Воспользоваться правом бесплатного проезда можно в день соревнований — как перед его началом, так и в течение нескольких часов после окончания. Для этого зрителям необходимо иметь при себе паспорт болельщика и билет на матч (обычный или электронный), которые следует предъявить контролеру при входе в транспорт.

В дни подготовки и проведения футбольного мероприятия для волонтеров и представителей Международной федерации футбола организован бесплатный проезд на автобусах, троллейбусах и трамваях. Аккредитованные сотрудники могут попасть в транспорт по специальным билетам. Для бесплатного проезда они должны иметь при себе документы, подтверждающие аккредитацию ФИФА.

Транспортная инфраструктура Москвы готова к Кубку конфедераций

По словам Лискутова, для обеспечения транспортной безопасности мэрией совместно с Минтрансом РФ был разработан специальный план.

«Транспортная инфраструктура полностью готова к проведению данных соревнований. Большое внимание уделялось вопросам безопасности, антитеррористической защищенности. У нас разработан очень большой план по обеспечению транспортной безопасности. Мы проводили различные учения, тренировки, имитацию разных ситуаций», — сказал Ликсутов.

«На сегодняшний день у нас допущено пять компаний такси, которые аккредитованы и имеют право заезжать на инфраструктуру, задействованную в проведении мероприятий. Аккредитация еще открыта. Думаю, за сегодняшний день какие-то компании (еще) присоединятся. От лица Министерства транспорта скажу, что мы готовы к проведению Кубка конфедераций», — добавил Ликсутов.

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Транспорт Москвы продлит работу в дни Кубка конфедераций

Транспорт Москвы продлит работу в дни Кубка конфедераций

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Городской пассажирский транспорт Москвы продлит работу в дни проведения Кубка конфедераций. Троллейбусы и трамваи будут работать на четыре часа дольше, электрички — на два, дополнительные ночные маршруты запустит «Аэроэкспресс», сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.
Еще 7 новостей   Все новости
15 июня

Мария Шарапова получила приглашение на турнир WTA в Стэнфорде

Мэйуэзер официально сообщил, что бой с Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе

Около 100 человек встретили португальского футболиста Роналду у гостиницы в Казани
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?