В Москве в дни Кубка конфедераций запустят 50 туристических автобусов

«Автобусы туристического класса были приобретены по поручению мэра Москвы. Оператором автобусов был выбран ГУП «Мосгортранс», — сказал он.

По словам замминистра транспорта РФ Николая Асаула, в Москве в четверг «начала работу система бесплатного общественного транспорта в рамках Кубка конфедераций». «Помимо общественного регулярного (транспорта) возникла необходимость закупить автобусы и туристического класса. У нас в стране большой дефицит такого рода автобусов. Сегодня этот пробел восполняется», — добавил он.

Бесплатный проезд для болельщиков

Ликсутов добавил, что зрители Кубка конфедераций смогут бесплатно пользоваться наземным городским транспортом, работающим в районе стадиона «Спартак», а также вблизи вокзалов, аэропортов и транспортно-пересадочных узлов. Проезд болельщиков в дни матчей обеспечат более 300 автобусов, троллейбусов и трамваев, отмеченных соответствующими стикерами.

Специально для гостей Кубка конфедераций проезд на 18 маршрутах, которые связывают крупные транспортно-пересадочные узлы и обеспечивают доступность стадиона «Спартак», будет бесплатным.

Для зрителей из других городов и стран Мосгортранс также организует два экспрессных маршрута. На них пассажиры смогут добраться до спортивной площадки от аэропорта Шереметьево и станции метро «Аэропорт».

Воспользоваться правом бесплатного проезда можно в день соревнований — как перед его началом, так и в течение нескольких часов после окончания. Для этого зрителям необходимо иметь при себе паспорт болельщика и билет на матч (обычный или электронный), которые следует предъявить контролеру при входе в транспорт.

В дни подготовки и проведения футбольного мероприятия для волонтеров и представителей Международной федерации футбола организован бесплатный проезд на автобусах, троллейбусах и трамваях. Аккредитованные сотрудники могут попасть в транспорт по специальным билетам. Для бесплатного проезда они должны иметь при себе документы, подтверждающие аккредитацию ФИФА.

Транспортная инфраструктура Москвы готова к Кубку конфедераций

По словам Лискутова, для обеспечения транспортной безопасности мэрией совместно с Минтрансом РФ был разработан специальный план.

«Транспортная инфраструктура полностью готова к проведению данных соревнований. Большое внимание уделялось вопросам безопасности, антитеррористической защищенности. У нас разработан очень большой план по обеспечению транспортной безопасности. Мы проводили различные учения, тренировки, имитацию разных ситуаций», — сказал Ликсутов.

«На сегодняшний день у нас допущено пять компаний такси, которые аккредитованы и имеют право заезжать на инфраструктуру, задействованную в проведении мероприятий. Аккредитация еще открыта. Думаю, за сегодняшний день какие-то компании (еще) присоединятся. От лица Министерства транспорта скажу, что мы готовы к проведению Кубка конфедераций», — добавил Ликсутов.