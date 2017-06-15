Германия лишила Россию звезд

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Чемпионат мира — 2018 уже вовсю стремится в Россию. Стадионы почти готовы, инфраструктура вот-вот будет окончательно налажена.

Кубок конфедераций станет небольшой прелюдией к этому действу. Мы не увидим сейчас на полях стадионов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи ни французов, ни англичан, ни аргентинцев, зато к нам пожалуют Криштиану Роналду и Артуро Видаль, Чичарито и Алексис Санчес и, что самое главное, сборная Германии — законодательница футбольной моды последнего десятилетия и один из завсегдатаев списков претендентов на золото всех последних международных турниров.

История.

Четыре золота чемпионатов мира (1954, 1974, 1990 и 2014 годов) и три победы на европейских первенствах (в 1972, 1980, 1996 годах) — послужной список сборной Германии по футболу, без сомнения, выглядит потрясающе.

А сколько осталось позади проигранных финалов (финалы ЧМ-2002 и Евро-2008) и досадных бронзовых медалей (чемпионат мира в ЮАР 2010 года и два последних чемпионата Европы). Сколько горьких минут пережили болельщики этой команды только в XXI веке. Невезение преследовало «немецкую машину» с 1996 года, когда Юрген Клинсманн, Оливер Бирхофф и Маттиас Заммер подняли над головой трофей европейских чемпионов. А потом как отрезало: «проклятие» Михаэля Баллака и грусть в глазах Оливера Кана долгие 18 лет теребили душу фанатам черно-белых.

Расплата наступила в 2014-м под жарким бразильским солнцем: тогда подопечные Йоахима Лева покорили мир потрясающим футболом, а Мануэль Нойер открыл новое течение во вратарском искусстве.

— его забеги до центра поля до сих пор собирают тысячи просмотров на Youtube. В итоге позади остались Португалия и США, Франция и Алжир, буквально втоптаны в газон хозяева турнира «пентакампеоны» (исторические 1:7 в Форталезе и сейчас снятся в страшных снах поклонникам Бразилии), а в финале додавлена Аргентина с таким невезучим в решающих матчах Лионелем Месси. Кубок мира в руках Филиппа Лама — теперь добро пожаловать в Россию!

Что касается самого Кубка конфедераций, то на этом турнире немцы сыграют в третий раз. В Мексике-1999 чемпионы Европы даже не вышли из группы, но в 2005-м, в преддверии домашнего мирового первенства реабилитировались и заняли третье место.

Может, пора и на золото замахнуться?

Состав.

Вратари: Берндт Лено («Байер»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Кевин Трапп («ПСЖ»).

Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Д), Йонас Хектор («Кельн»), Бенджамин Хенрихс («Байер»), Джошуа Киммих («Бавария»), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Марвин Платтенхардт («Герта»), Антонио Рюдигер («Рома»), Никлас Зюле («Хоффенхайм»).

Полузащитники: Эмре Джан («Ливерпуль»), Керем Демирбай («Хоффенхайм»), Диего Демме («Лейпциг») — выбыл из-за травмы, Юлиан Дракслер («ПСЖ»), Леон Горецка («Шальке»), Себастьян Руди («Хоффенхайм»), Ларс Штиндль («Боруссия» М);.

Нападающие: Юлиан Брандт («Байер»), Сандро Вагнер («Хоффенхайм»), Тимо Вернер («Лейпциг»), Амин Юнес («Аякс»).

Трое игроков, которых главный тренер «бундестим» хотел видеть в своих рядах, в итоговом списке не оказалось —.

Марко Ройс вновь порвал «кресты» (немец с момента участия на Евро-2012 так больше на важных форумах и не появлялся), Марио Гетце только на пути избавления от проблем с обменом веществ, а первый в мире официальный вратарь-«гоняла» с капитанской повязкой Мануэль Нойер сломал ногу в злополучном четвертьфинале Лиги чемпионов с «Реалом».

Хочется надеяться, что эти футболисты просто отложили поездку в Россию до 2018-го и приедут в самых лучших кондициях.

Но где же тогда Томас Мюллер, Месут Озил, Андре Шюррле? Куда подевались Тони Кроос и Сами Хедира? Почему нет Матса Хуммельса и Бенедикта Хеведеса? Ответы на эти вопросы дает сам наставник сборной Германии.

«Те игроки, которые провели очень много матчей в этом сезоне, достигли своего предела. Я могу понять недовольство организаторов Кубка конфедераций из России, но они смогут увидеть всех звезд следующим летом.

Независимо от того, как мы выступим на Кубке конфедераций, есть смысл работать с этим составом. Это может помочь нам в следующем году или, может быть, через три года. Однажды Кубок конфедераций станет важным этапом для тех, кто играл на нем, — отмечает Лев.

Стоит отметить, что у немцев самая молодая команда КК-2017: средний возраст игроков равен 24,5 года. Но даже столь юным составом немцы смогут зажечь в ближайший месяц — последний рубеж займет страж ворот «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, в защиту выйдет Джошуа Киммих из «Баварии», центр поля закроют парижанин Юлиан Дракслер и футболист «Ливерпуля» Эмре Джан, а место в атаке займет открытие сезона из «Лейпцига» Тимо Вернер. Да, это не то, чего мы ожидали от итоговой заявки «бундестим»… Но даже на такую Германию будет ой как интересно посмотреть.

Новости.

В свете отсутствия в заявке «Ману» главному тренеру сборной Германии Йоахиму Леву предстояло сделать выбор — кому доверить капитанскую повязку. Однако в отсутствие в составе Мюллера, Озила и прочих звезд обязанность вести себя за собой партнеров выпала 23-летнему хавбеку «ПСЖ» Юлиану Дракслеру.

«Дракслер точно будет капитаном команды, когда будет играть. Но, возможно, ему потребуется какой-то перерыв.

В целом, эту роль разделят Юлиан и Шкодран Мустафи. Они оба давно в команде, хорошо знают рабочий процесс и наши идеи, — поддержал юного футболиста Лев.

Сам полузащитник доверие тренера оценил — для него турнир в России будет очень важным испытанием. После не самых лучших сезонов — сначала в немецком «Вольсбурге», а потом во французском «ПСЖ» — у Юлиана появился шанс вновь показать себя во всей красе.

«Я рассматриваю Кубок конфедераций как возможность заявить о себе как о лидере», — заявил Дракслер.

Капитан капитаном, а новости из лазарета продолжают приходить на смартфон Лева, и они неутешительны — место среди больных занял полузащитник «Лейпцига» Диего Демме. Он до четверга останется в стане национальной команды. Характер и степень повреждения пока неизвестны.

Прогноз.

Немцам долго не везло на международных турнирах: вторые-третьи места — это не те вершины, которые пытаются покорять черно-белые. На чемпионате мира 2014 года золото было взято, через год в России перед командой Йоахима будет стоять та же задача.

А пока — Кубок конфедераций. Несмотря на юный состав, у немцев проходимые соперники (Чили, Австралия и Камерун не выглядят ровней «немецкой машине»), да и в плей-офф те же Криштиану и компания вряд ли испугают футболистов ведущих лиг мира.

На них не давят никакие задачи — смотрите слова Лева выше, — а значит есть возможность сыграть в свое удовольствие. Это именно то, что нужно этим молодым парням — вот почему Германию можно смело назвать главным претендентом на золотой трофей.

Ранее вы могли почитать о стадионах, на которых пройдут матчи Кубка конфедераций: «Казань-Арена», «Спартак», «Фишт», «Санкт-Петербург», а также о национальных сборных Мексики, Новой Зеландии, Камеруна, Чили и Австралии.