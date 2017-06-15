Около 100 человек встретили португальского футболиста Роналду у гостиницы в Казани
КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Около сотни человек встретили сборную Португалии по футболу у гостиницы в Казани, большинство из них составили поклонники известного нападающего Криштиану Роналду, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Когда знаменитый футболист вышел из автобуса, толпа болельщиков взорвалась восторженными криками. Роналду в ответ помахал любителям футбола рукой и показал большой палец, поднятый вверх.
Португальская команда прилетела Казань для участия в Кубке конфедераций в среду вечером. В холле отеля сборную Португалии встретили с караваем девушки, одетые в национальные татарские костюмы.
Накануне приезда португальцев в Казань местные художники нарисовали граффити с изображением Роналду на одном из домов рядом с гостиницей. Площадь картины — около 300 кв. метров, а ее высота — с трехэтажный дом. Художники использовали 20 цветов фасадной краски.
Роналду, на клубном уровне выступающий за испанский «Реал», четыре раза признавался лучшим футболистом мира. В 2016 году в составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы. В Кубке конфедераций он примет участие впервые.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
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