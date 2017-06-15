Около 100 человек встретили португальского футболиста Роналду у гостиницы в Казани

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Португальская команда прилетела Казань для участия в Кубке конфедераций в среду вечером. В холле отеля сборную Португалии встретили с караваем девушки, одетые в национальные татарские костюмы.

Накануне приезда португальцев в Казань местные художники нарисовали граффити с изображением Роналду на одном из домов рядом с гостиницей. Площадь картины — около 300 кв. метров, а ее высота — с трехэтажный дом. Художники использовали 20 цветов фасадной краски.

Роналду, на клубном уровне выступающий за испанский «Реал», четыре раза признавался лучшим футболистом мира. В 2016 году в составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы. В Кубке конфедераций он примет участие впервые.