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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30077011/
15 июня 2017, 8:47 | ТАСС

Около 100 человек встретили португальского футболиста Роналду у гостиницы в Казани

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Около сотни человек встретили сборную Португалии по футболу у гостиницы в Казани, большинство из них составили поклонники известного нападающего Криштиану Роналду, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Когда знаменитый футболист вышел из автобуса, толпа болельщиков взорвалась восторженными криками. Роналду в ответ помахал любителям футбола рукой и показал большой палец, поднятый вверх.

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© AP 2017

Португальская команда прилетела Казань для участия в Кубке конфедераций в среду вечером. В холле отеля сборную Португалии встретили с караваем девушки, одетые в национальные татарские костюмы.

Накануне приезда португальцев в Казань местные художники нарисовали граффити с изображением Роналду на одном из домов рядом с гостиницей. Площадь картины — около 300 кв. метров, а ее высота — с трехэтажный дом. Художники использовали 20 цветов фасадной краски.

Роналду, на клубном уровне выступающий за испанский «Реал», четыре раза признавался лучшим футболистом мира. В 2016 году в составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы. В Кубке конфедераций он примет участие впервые.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Португалии сыграет в группе A вместе с командами Мексики (18 июня, «Казань-Арена»), России (21 июня, стадион «Спартак») и Новой Зеландии (24 июня, стадион «Санкт-Петербург»). В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.
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