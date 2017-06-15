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https://sport.mail.ru/football2017/news/30076835/
15 июня 2017, 0:43 | Спорт-Экспресс

Хотели крикнуть «Месси»! Как Казань встречала Криштиану

Чемпионы Европы добрались до столицы Татарстана, где 18 июня на «Казань-Арене» сыграют в первом туре группового этапа Кубка конфедераций против Мексики. Спецкор «СЭ» наблюдал за тем, как толпа людей встречала Криштиану Роналду у отеля.

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Самолет с португальцами на борту сел в казанском аэропорту в 22.15. На чудо в виде живого общения никто не рассчитывал, но все равно стоял выбор: ехать в аэропорт или к отелю. В итоге в обоих пунктах собралось примерно одинаковое количество болельщиков.

Чемпионы Европы после шестичасового перелета делали селфи уже на трапе, после чего быстро пересели в автобус и взяли курс на отель. Путь до гостиницы должен был занять от силы полчаса, но все затянулось. А вокруг отеля уже ждали десятки фанатов.

Казанские полицейские — самые исполнительные в стране. Два раза им объяснять не нужно. Приказ был предельно прост — «никого не подпускать». В итоге парни, пришедшие с плакатами и майками Роналду, остались с носом — ни селфи, ни автографов. При этом не сказать, что кто-то ушел разочарованным. Ощущение от причастности к чему-то большому куда сильнее. Люди были рады просто увидеть Криштиану.

А вот не подпускать болельщиков даже к дому, на котором изображен портрет капитана португальцев — уже явный перебор. К слову, отыскать неизвестного художника не удалось, но понятно, что это был не порыв души, а заказ со стороны городских властей.
Встречая Великого, развлекались историями.

— Я видел Месси в Казани несколько лет назад, — вспоминает парень, который залез на дорожный знак, чтобы было лучше видно. — Совсем недавно фотографировался с Роналдинью. Пропустить Криштиану Роналду не имею права!

CR7 ждали, как рок-звезду. Кто-то из толпы предложил кричать «Месси!». Но от идеи отказались — негостеприимно.

… Все прошло быстро, как один миг. Красный автобус подъехал ко входу, безопасники сжали тиски, а игроки прошмыгнули внутрь. Роналду вышел одним из последних и все-таки помахал людям, ждавшим его так долго. Сделав еще пару шагов, он поднял вверх большой палец. Видимо, главное зрелище Португалия собирается показать на поле.

Соперники чемпионов Европы по первому матчу на турнире мексиканцы, первую тренировку на казанской земле провели в среду вечером. Команда же Фернанду Сантуша начнет работу в четверг утром. Пока Курбан Бердыев ставит «Рубину» игру на сборе в Австрии, база команды отдана на откуп Роналду и его партнерам. Здесь построили абсолютно новое поле и португальцы станут первыми, кто выйдет на него.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Португалия сыграет в Казани 18 июня против Мексики. Также ей предстоят поединки с Россией (21 июня, Москва) и Новой Зеландией (24 июня, Санкт-Петербург). Матч Мексика — Португалия пройдет на «Казань-Арене» 18 июня.

Артур Еникеев
из Казани.
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