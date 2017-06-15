Хотели крикнуть «Месси»! Как Казань встречала Криштиану
Чемпионы Европы добрались до столицы Татарстана, где 18 июня на «Казань-Арене» сыграют в первом туре группового этапа Кубка конфедераций против Мексики. Спецкор «СЭ» наблюдал за тем, как толпа людей встречала Криштиану Роналду у отеля.
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Самолет с португальцами на борту сел в казанском аэропорту в 22.15. На чудо в виде живого общения никто не рассчитывал, но все равно стоял выбор: ехать в аэропорт или к отелю. В итоге в обоих пунктах собралось примерно одинаковое количество болельщиков.
Чемпионы Европы после шестичасового перелета делали селфи уже на трапе, после чего быстро пересели в автобус и взяли курс на отель. Путь до гостиницы должен был занять от силы полчаса, но все затянулось. А вокруг отеля уже ждали десятки фанатов.
Казанские полицейские — самые исполнительные в стране. Два раза им объяснять не нужно. Приказ был предельно прост — «никого не подпускать». В итоге парни, пришедшие с плакатами и майками Роналду, остались с носом — ни селфи, ни автографов. При этом не сказать, что
А вот не подпускать болельщиков даже к дому, на котором изображен портрет капитана португальцев — уже явный перебор. К слову, отыскать неизвестного художника не удалось, но понятно, что это был не порыв души, а заказ со стороны городских властей.
Встречая Великого, развлекались историями.
— Я видел Месси в Казани несколько лет назад, — вспоминает парень, который залез на дорожный знак, чтобы было лучше видно. — Совсем недавно фотографировался с Роналдинью. Пропустить Криштиану Роналду не имею права!
CR7 ждали, как
… Все прошло быстро, как один миг. Красный автобус подъехал ко входу, безопасники сжали тиски, а игроки прошмыгнули внутрь. Роналду вышел одним из последних и
Соперники чемпионов Европы по первому матчу на турнире мексиканцы, первую тренировку на казанской земле провели в среду вечером. Команда же Фернанду Сантуша начнет работу в четверг утром. Пока Курбан Бердыев ставит «Рубину» игру на сборе в Австрии, база команды отдана на откуп Роналду и его партнерам. Здесь построили абсолютно новое поле и португальцы станут первыми, кто выйдет на него.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Португалия сыграет в Казани 18 июня против Мексики. Также ей предстоят поединки с Россией (21 июня, Москва) и Новой Зеландией (24 июня, Санкт-Петербург). Матч Мексика — Португалия пройдет на «Казань-Арене» 18 июня.
Артур Еникеев
из Казани.
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