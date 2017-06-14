Сборная Португалии по футболу прилетела в Россию для участия в Кубке конфедераций
КАЗАНЬ, 14 июн —
Р-Спорт. Действующий чемпион Европы сборная Португалии по футболу прилетела в Казань для участия в Кубке конфедераций-2017, который пройдет в России.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
Сборная Португалии, в состав которой вошел нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, на групповом этапе сыграет с командами России, Новой Зеландии и Мексики. В первом матче турнира португальцы 18 июня в Казани встретятся с мексиканцами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter