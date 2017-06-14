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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
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Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
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W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30076361/
14 июня 2017, 22:47 | Р-Спорт

Сборная Португалии по футболу прилетела в Россию для участия в Кубке конфедераций

КАЗАНЬ, 14 июн — Р-Спорт. Действующий чемпион Европы сборная Португалии по футболу прилетела в Казань для участия в Кубке конфедераций-2017, который пройдет в России.

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© Reuters

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Сборная Португалии, в состав которой вошел нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, на групповом этапе сыграет с командами России, Новой Зеландии и Мексики. В первом матче турнира португальцы 18 июня в Казани встретятся с мексиканцами.
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