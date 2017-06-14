Сборная Португалии по футболу прилетела в Россию для участия в Кубке конфедераций

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Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Сборная Португалии, в состав которой вошел нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, на групповом этапе сыграет с командами России, Новой Зеландии и Мексики. В первом матче турнира португальцы 18 июня в Казани встретятся с мексиканцами.