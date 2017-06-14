Новая Австралия. «Соккеруз» на Кубке конфедераций
В новой серии превью Кубка конфедераций — сборная Австралии, для которой турнир станет особым вызовом перед ЧМ-2018.
Новые приоритеты
В последний раз на Кубок конфедераций Австралия привозила крепкую команду, готовую заявиться в Чемпионшип, с десятком игроков из разных английских лиг, пропитанных жиром традиционного британского футбола (Видука, Кэхилл, Нил и персонажи попроще вроде Люка Уилкшира). Австралийский чемпионат в той сборной представляли всего двое — Саймон Колозимо и Дэвид Здрилич — ноунеймы для 99,99% любителей футбола. Через два месяца после поездки на Кубок конфедераций стартовал первый сезон австралийской
Теперь сборная Австралии предстанет в свежем облике. «С образованием
Если раньше игроки из Австралии считали местный футбол мусором и при первой же возможности сматывались в Чемпионшип (лучше — ещё до старта профессиональной карьеры, как тот же Уилкшир), то теперь никто не боится начинать в родной
Новое поколение
Однако в плане национального устройства сборная Австралии остаётся такой же разношёрстной. Четверть населения страны — иммигранты, больше миллиона нынешних жителей Австралии родом из Великобритании, 200 тысяч — итальянцы, примерно 150 — бывшие югославы, 125 тысяч — греки… «Соккеруз» и раньше, и сейчас сотканы из игроков со сложными переплетениями корней. Тренер — этнический грек Постекоглу, оба защитника Макгоуэна — этнические шотландцы, Вукович, Дегенек, Хрустич, Рогич и Юрич имеют балканские корни, что очевидно по фамилиям, итальянские корни Массимо Луонго тоже читаются в паспортных данных.
Так было и раньше, но в этот раз Австралия везёт сильно обновлённую сборную. Только троим игрокам «соккеруз» за 30, и ни у кого из них — даже у Тима Кэхилла, единственного в нынешней команде из старой гвардии, — не будет железного места в основе. Ставка теперь на других. Таких, как Аарон Муй. Наполовину немец и голландец (а как иначе в сборной Австралии?) начинал карьеру в Англии, но имя сделал в
Рядом с ним раскроется Том Рогич, а справа от них — Мэтью Леки: правофланговая электричка, его вы обязательно заметите в ходе турнира. Один из первых выращенных звёзд
Новый лидер
Хватит Тиму Кэхиллу тащить Австралию — ему уже 37, он спокойно доигрывает в «Мельбурн Сити», вызывается в сборную в качестве «сенатора», передающего опыт молодёжи. Теперь «соккеруз» тащит другой игрок — Том Рогич. Всё детство он фанател от нарезок игры Зинедина Зидана и мечтал сыграть, как он, против «Барселоны», а осенью его мечта исполнилась — вживую увидел Месси, Иньесту, Бускетса. Ух какое волнение.
Как семь лет назад на чемпионате Азии по футзалу. Забавно, но, когда Тим Кэхилл готовился к ЧМ-2010, Том Рогич даже не помышлял о толковой футбольной карьере и поехал в Ташкент забивать за футзальную сборную Австралии. А потом выиграл конкурс молодых талантов, попал в британскую академию Nike, стал там лучшим, попал в «Селтик»… и теперь наслаждается золотом, капающим в руки каждый год.
Сейчас Рогич, как никогда, в огне: перед полётом в Австралию он принёс «Селтику» кубок Шотландии голом на последней минуте, а уже на родине брутальным дальним ударом отправил в нокаут сборную Саудовской Аравии. Берегись, Рогич готов дать по рогам за недооценку.
Новая тактика
В марте Ангелос Постекоглу насмотрелся матчей «Челси» Антонио Конте, решил поставить сборную Австралии на те же рельсы, победил Эмираты, а потом устроил огненный спич перед журналистами. Там было много любопытного, даже «наезд» на журналистов для отвода критики от команды в стиле сэра Алекса Фергюсона, но в числе прочего — тактический ликбез:
«Я связан узами брака с женой, а не со схемой 4−3−3. Она мне нравится, но я не обязан быть верным ей до конца дней. Мы восхищаемся нововведениями, которые делают за границей Конте, Гвардиола, а про наш футбол говорим, что не должны углубляться в этот вопрос. Давайте оставаться простачками, конечно, мы же в Австралии, зачем нам тактика. Ненавижу, когда мы так думаем о себе. Австралийские игроки очень обучаемые и смелые, но мы боимся, что наши игроки не смогут справиться с задачей, поэтому и забываем о тактической гибкости».
Постекоглу убеждён, что схема 3−4−2−1 в первую очередь атакующая, отсюда и установки действий некоторым игрокам: Аарон Муй, играя в двойке центральных полузащитников, часто бросается в слаломные рейды через центр, Мэтью Леки разносит фланг резкими рывками к угловому флагу, подхватывая мяч почти у центральной линии, Том Рогич нацелен на дальние удары.
Играть в атакующий футбол без валидола будет намного проблематичнее, чем казалось,
Новый вызов
Анге Постекоглу либо запредельно амбициозен, либо хочет стать
А если снять розовые очки, то можно предвидеть, что главный матч на Кубке конфедераций Австралия на самом деле сыграет с Камеруном. Не считая новозеландцев, эти две сборные — самые слабые на турнире, даже невзирая на неплохой подбор игроков, стильную современную тактику и мощный мотивационный заряд Постекоглу. В полуфинал Австралия не влезет без сторонних факторов — игры второго состава Германии, усталости чилийцев… Хотя в такой сценарий плохо верится.
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