Мексиканцы считают, что арбитры помогут сборной России

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СМЫТЬ ПОЗОР

До старта Кубка еще три дня, а Казань уже окрасилась в яркие красно-зеленые краски. Самолет с командой на борту приземлился во вторник ближе к полуночи, но в лобби отеля «Мираж» не спали. Там ждали гостей с другого конца света с хлебом, солью и чак-чаком. Те оценили и, как говорят, на утро презентовали дружелюбному персоналу бутылку родной текилы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">¡Sorpresa! ??<br><br>Así nos recibieron en el hotel en Kazán...<a href="https://twitter.com/hashtag/SomosM%C3%A9xico?src=hash">#SomosMéxico</a> <a href="https://t.co/A8kb83FCza">pic.twitter.com/A8kb83FCza</a></p>— Selección Nacional (@miseleccionmx) <a href="https://twitter.com/miseleccionmx/status/874715395038601216">13 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Мексиканцы безумно активны. Быстрая, звонкая речь и еще более резкие жесты создают вокруг них натуральные вихри. Кубок конфедераций приехали освещать не меньше 70 журналистов, причем минимум половина из Флориды и Техаса. Да, в США за Мексику переживают миллионы мигрантов. Когда вся эта масса на тренировке начинает говорить одновременно, образуется целый грозовой фронт.

— Для нашей сборной это очень важный турнир, — сказал журналист Карлос Луис Герреро. — Здесь абсолютно все лучшие игроки. Для сборной очень важно реабилитироваться за поражение от Чили на последнем Кубке Америки (0:7). Тогда это был позор и траур.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/NotiTuit?src=hash">#NotiTuit</a> <a href="https://twitter.com/Aeromexico">@Aeromexico</a> | <a href="https://twitter.com/Delta">@Delta</a><br><br>¡Ya pisamos suelo ruso! Hoy llegamos a Kazán… <a href="https://t.co/pkg0sod87p">pic.twitter.com/pkg0sod87p</a></p>— Selección Nacional (@miseleccionmx) <a href="https://twitter.com/miseleccionmx/status/874809869005537280">14 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Мексиканцы настроены очень серьезно. При этом они считают, что основным соперником в группе для них будет наша сборная. Фаворит группы, по их мнению, — Португалия. Россия с Мексикой играет в третьем туре.

— Мы все смотрели вашу последнюю игру против Чили. У вас боевая команда. Будет сложно. К тому же в Мексике очень переживают из-за судейства. Думают, что будут помогать хозяевам, — продолжил Карлос Луис Герреро.

Когда это в последний раз судьи помогали сборной России?

ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ «ОРЕНБУРГА»

Стадион «Центральный» расположен всего в паре сотне метров от отеля, поэтому добиралась туда мексиканская команда не больше пяти минут.

Страшно подумать, но в последний раз на «Центральном» в футбол играли «Рубин» и «Оренбург». Игрой это назвать сложно — просто месили мартовскую грязь. Но агрономы сработали на отлично, и сейчас поле ровное, как бильярдный стол.

За несколько часов до тренировки выяснилось, что мексиканцы понесли первую потерю. Форвард «Порту» Корона не сыграет в России из-за проблем в семье. Для команды Осорио это огромная потеря. Сейчас это лидер сборной.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Termina nuestra primera práctica en territorio ruso ??<br><br>???⚽️<a href="https://twitter.com/hashtag/SomosM%C3%A9xico?src=hash">#SomosMéxico</a> <a href="https://t.co/eZ3gtOio4h">pic.twitter.com/eZ3gtOio4h</a></p>— Selección Nacional (@miseleccionmx) <a href="https://twitter.com/miseleccionmx/status/875013297627648001">14 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Игроки вышли на поле не торопясь, обсуждая красивые виды вокруг стадиона. Чичарито, Вела и младший Дос Сантос первыми схватили мяч и начали играть в «квадрат». Полузащитник «МЮ» Эррера тоже при деле. А вот вратарь Очоа сначала отправился к доктору и только минут через десять надел перчатки.

Символично, что после ярчайшего чемпионата мира в Бразилии в глубокий запас в «Малаге» его задвинул тренер Хави Грасия. В Казани они уже не пересекутся.

На фоне остальных партнеров спокойствием и статью выделялся 38-летний Маркес. Кстати, единственный из всех участников нынешнего Кубка, кто уже имеет этот трофей в своей коллекции.

Журналистов попросили покинуть трибуну сразу после того, как игроки надели манишки. Фигурировало три цвета: черный, синий и зеленый. Поэтому рассуждать о стартовом составе пока сложно.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">?? ¡Saltamos a la cancha!<br><br>??⚽️??<a href="https://twitter.com/hashtag/SomosM%C3%A9xico?src=hash">#SomosMéxico</a> <a href="https://t.co/IhaYUNmhwl">pic.twitter.com/IhaYUNmhwl</a></p>— Selección Nacional (@miseleccionmx) <a href="https://twitter.com/miseleccionmx/status/874991006281846784">14 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«НЕ БОИМСЯ КРИШТИАНУ»

Занятие длилось полтора часа, а затем игроки вышли к журналистам. Причем не два человека, а пять. К тому же одновременно.

— Мы долго летели, поэтому, сегодня было очень важно почувствовать мяч, — сказал Очоа. — Провели хорошую тренировку. Здесь хорошая погода, но другой часовой пояс. Нам надо будет привыкнуть. Мы предоставляем Мексику, поэтому хотим показать хороший результат.

— Как сдержать Криштиану Роналду?

— Лично я не боюсь его (улыбается). У нас очень хорошая оборона, которая знает что делать. Нельзя говорить о том, что это матч Мексики против Роналду. Мы играем против Португалии. Это групповой турнир, здесь важен каждый матч. Мы потеряли Хесуса Корону — это очень сильный игрок, но у нас есть, кем его заменить.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">??<br><br>También hubo palabras de <a href="https://twitter.com/yosoy8a">@yosoy8a</a> al terminar el entrenamiento:<a href="https://twitter.com/hashtag/SomosM%C3%A9xico?src=hash">#SomosMéxico</a> <a href="https://t.co/s2DgmFtxRp">pic.twitter.com/s2DgmFtxRp</a></p>— Selección Nacional (@miseleccionmx) <a href="https://twitter.com/miseleccionmx/status/875024171255951360">14 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Португальцы прилетают сегодня вечером, а тренироваться будут завтра на базе «Рубина». Матч между этими соперниками состоится 18 июня.

Артур ЕНИКЕЕВ

Из Казани.