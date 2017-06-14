Мексиканцы считают, что арбитры помогут сборной России
Мексика несет потери и опасается судейства.
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СМЫТЬ ПОЗОР
До старта Кубка еще три дня, а Казань уже окрасилась в яркие
Мексиканцы безумно активны. Быстрая, звонкая речь и еще более резкие жесты создают вокруг них натуральные вихри. Кубок конфедераций приехали освещать не меньше 70 журналистов, причем минимум половина из Флориды и Техаса. Да, в США за Мексику переживают миллионы мигрантов. Когда вся эта масса на тренировке начинает говорить одновременно, образуется целый грозовой фронт.
— Для нашей сборной это очень важный турнир, — сказал журналист Карлос Луис Герреро. — Здесь абсолютно все лучшие игроки. Для сборной очень важно реабилитироваться за поражение от Чили на последнем Кубке Америки (0:7). Тогда это был позор и траур.
Мексиканцы настроены очень серьезно. При этом они считают, что основным соперником в группе для них будет наша сборная. Фаворит группы, по их мнению, — Португалия. Россия с Мексикой играет в третьем туре.
— Мы все смотрели вашу последнюю игру против Чили. У вас боевая команда. Будет сложно. К тому же в Мексике очень переживают
Когда это в последний раз судьи помогали сборной России?
ВПЕРВЫЕ ПОСЛЕ «ОРЕНБУРГА»
Стадион «Центральный» расположен всего в паре сотне метров от отеля, поэтому добиралась туда мексиканская команда не больше пяти минут.
Страшно подумать, но в последний раз на «Центральном» в футбол играли «Рубин» и «Оренбург». Игрой это назвать сложно — просто месили мартовскую грязь. Но агрономы сработали на отлично, и сейчас поле ровное, как бильярдный стол.
За несколько часов до тренировки выяснилось, что мексиканцы понесли первую потерю. Форвард «Порту» Корона не сыграет в России
Игроки вышли на поле не торопясь, обсуждая красивые виды вокруг стадиона. Чичарито, Вела и младший Дос Сантос первыми схватили мяч и начали играть в «квадрат». Полузащитник «МЮ» Эррера тоже при деле. А вот вратарь Очоа сначала отправился к доктору и только минут через десять надел перчатки.
Символично, что после ярчайшего чемпионата мира в Бразилии в глубокий запас в «Малаге» его задвинул тренер Хави Грасия. В Казани они уже не пересекутся.
На фоне остальных партнеров спокойствием и статью выделялся 38-летний Маркес. Кстати, единственный из всех участников нынешнего Кубка, кто уже имеет этот трофей в своей коллекции.
Журналистов попросили покинуть трибуну сразу после того, как игроки надели манишки. Фигурировало три цвета: черный, синий и зеленый. Поэтому рассуждать о стартовом составе пока сложно.
«НЕ БОИМСЯ КРИШТИАНУ»
Занятие длилось полтора часа, а затем игроки вышли к журналистам. Причем не два человека, а пять. К тому же одновременно.
— Мы долго летели, поэтому, сегодня было очень важно почувствовать мяч, — сказал Очоа. — Провели хорошую тренировку. Здесь хорошая погода, но другой часовой пояс. Нам надо будет привыкнуть. Мы предоставляем Мексику, поэтому хотим показать хороший результат.
— Как сдержать Криштиану Роналду?
— Лично я не боюсь его (улыбается). У нас очень хорошая оборона, которая знает что делать. Нельзя говорить о том, что это матч Мексики против Роналду. Мы играем против Португалии. Это групповой турнир, здесь важен каждый матч. Мы потеряли Хесуса Корону — это очень сильный игрок, но у нас есть, кем его заменить.
Португальцы прилетают сегодня вечером, а тренироваться будут завтра на базе «Рубина». Матч между этими соперниками состоится 18 июня.
Артур ЕНИКЕЕВ
Из Казани.
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