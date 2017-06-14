Мутко: Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедераций-2017 по футболу
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Россия находится в полной готовности к проведению Кубка конфедераций 2017 года по футболу, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Москве,
«Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедераций, — сказал Мутко по телефону. — Все стадионы, тренировочные площадки и гостиницы готовы. Надеюсь, что турнир пройдет на самом высоком уровне».
Собеседник агентства отметил, что все вопросы, связанные с турниром, в том числе приезд команд в Россию, решаются в соответствии с планом. «Каких-то проблем нет в принципе, — отметил глава РФС. — Надеюсь, у нас будет большой серьезный праздник. Ждем с нетерпением большого футбола».
В среду сборная России, которой 17 июня в
«Спорт есть спорт, но надеюсь, что тот тренд на улучшение игры, который у нас присутствует, а также на самоотдачу, будет продолжаться», — добавил Мутко.
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