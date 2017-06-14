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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30075650/
14 июня 2017, 20:45 | Р-Спорт

Мутко: Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедераций-2017 по футболу

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Россия находится в полной готовности к проведению Кубка конфедераций 2017 года по футболу, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

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© РИА "Новости"

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

«Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедераций, — сказал Мутко по телефону. — Все стадионы, тренировочные площадки и гостиницы готовы. Надеюсь, что турнир пройдет на самом высоком уровне».

Собеседник агентства отметил, что все вопросы, связанные с турниром, в том числе приезд команд в Россию, решаются в соответствии с планом. «Каких-то проблем нет в принципе, — отметил глава РФС. — Надеюсь, у нас будет большой серьезный праздник. Ждем с нетерпением большого футбола».

В среду сборная России, которой 17 июня в Санкт-Петербурге предстоит сыграть матч открытия с командой Новой Зеландии, тренировалась в Москве в полном составе. «Наша сборная к турниру готова. Была проделана хорошая работа, сложился отличный коллектив, настрой хороший. Надеюсь, что будет поддержка болельщиков и сборная России покажет футбол того уровня, на котором она сегодня реально находится», — заявил он.

«Спорт есть спорт, но надеюсь, что тот тренд на улучшение игры, который у нас присутствует, а также на самоотдачу, будет продолжаться», — добавил Мутко.
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