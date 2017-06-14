Сборная Камеруна по футболу прибыла в Россию для участия в Кубке конфедераций

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Самолет с командой приземлился в среду в московском аэропорту Шереметьево.

Команда Камеруна сыграет в группе В, где встретится с командами Чили, Германии и Австралии. Стартовую встречу турнира камерунцы проведут против чилийцев 18 июня в Москве на стадионе «Спартак».