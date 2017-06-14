Сборная Камеруна по футболу прибыла в Россию для участия в Кубке конфедераций
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Камеруна прибыли в Россию для участия в Кубке конфедераций. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Самолет с командой приземлился в среду в московском аэропорту Шереметьево.
Команда Камеруна сыграет в группе В, где встретится с командами Чили, Германии и Австралии. Стартовую встречу турнира камерунцы проведут против чилийцев 18 июня в Москве на стадионе «Спартак».
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи состоятся в Москве,
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