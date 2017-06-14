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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
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W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30075021/
14 июня 2017, 19:32 | ТАСС

Сборная Камеруна по футболу прибыла в Россию для участия в Кубке конфедераций

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Камеруна прибыли в Россию для участия в Кубке конфедераций. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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© AFP 2017

Самолет с командой приземлился в среду в московском аэропорту Шереметьево.

Команда Камеруна сыграет в группе В, где встретится с командами Чили, Германии и Австралии. Стартовую встречу турнира камерунцы проведут против чилийцев 18 июня в Москве на стадионе «Спартак».

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В группе А сыграют сборные России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.
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