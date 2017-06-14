Вратарь сборной Мексики по футболу Очоа не боится встречи с Роналду в матче КК-2017
КАЗАНЬ, 14 июн —
Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Голкипер сборной Мексики по футболу Гильерме Очоа заявил, что он не испытывает чувства страха перед капитаном команды Португалии Криштиану Роналду на Кубке конфедераций.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сборная Мексики в среду тренировалась на стадионе «Центральный» в полном составе. Первый матч на турнире мексиканцы проведут 18 июня против португальцев.
«Мы знаем, что будем играть против Криштиану Роналду, но я не боюсь его. Это будет матч Мексика — Португалия, а не Очоа — Роналду, и мои партнеры мне обязательно помогут. Мы представляем Мексику, это не пустые слова для нас», — сказал Очоа журналистам.
«Мы провели хорошую тренировку. Был непростой длинный перелет, и было важно почувствовать мяч», — отметил игрок.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter