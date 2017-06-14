Вратарь сборной Мексики по футболу Очоа не боится встречи с Роналду в матче КК-2017

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Сборная Мексики в среду тренировалась на стадионе «Центральный» в полном составе. Первый матч на турнире мексиканцы проведут 18 июня против португальцев.

«Мы знаем, что будем играть против Криштиану Роналду, но я не боюсь его. Это будет матч Мексика — Португалия, а не Очоа — Роналду, и мои партнеры мне обязательно помогут. Мы представляем Мексику, это не пустые слова для нас», — сказал Очоа журналистам.

«Мы провели хорошую тренировку. Был непростой длинный перелет, и было важно почувствовать мяч», — отметил игрок.