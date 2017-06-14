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Чтобы футболистам было интереснее, тренировку сделали открытой, причем не только для представителей прессы, но и для простых болельщиков, коих собралось на трибунах более четырех тысяч. В результате каждое удачное действие игроков во время занятий сопровождалось активной реакцией поклонников национальной сборной. Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) даже не преминула отметить, что атмосфера на стадионе была такой, словно россияне проводили официальный матч.

Сами игроки после тренировки поблагодарили болельщиков, пришедших посмотреть за их подготовкой, однако, как отметил полузащитник Александр Головин, были сконцентрированы на работе и не реагировали на внешние факторы.

«Мы стараемся не обращать на это внимания, все были сконцентрированы на тренировке. Но мы благодарны всем, кто пришел сегодня, это приятно», — приводит слова Головина официальный сайт РФС.

Днем ранее молодой хавбек работал по индивидуальному графику, но, по его собственным словам, ничего серьезного не произошло, просто в подготовке была проведена корректировка, и уже в среду армейский полузащитник работал в общей группе.

На каждую ошибку подопечных Черчесов реагировал очень эмоционально, что можно объяснить усиливающимися эмоциями накануне предстоящего турнира. Впрочем, Головин не видит в экспрессивности наставника ничего особенного.

«Уверен, что многие специалисты также реагируют на ошибки футболистов в своих командах. Мы в свою очередь стараемся слушать тренера и исправлять их, — сказал 21-летний игрок. — Испытываю ли дополнительное волнение перед официальной встречей? Конечно, испытываю чуть больше волнения.

Чувствую ли дополнительное давление из-за того, что турнир домашний? Нет, дополнительного давления не чувствую. Мы будем готовиться на максимуме, как и к любому другому турниру.

Что касается непосредственно подготовки к старту турнира, который для России начнется 17 июня матчем против Новой Зеландии, то по сравнению с контрольными встречами она изменений, по словам Головина, не претерпела.

«Подготовка не изменилась. Как готовимся к контрольной встрече, так и к официальной», — подчеркнул он.

Также Головин оценил сильные и слабые стороны как российской команды, так и ее главных соперников по групповому раунду — команд Португалии и Мексики.

«Наши плюсы в том, что мы играем именно командой. У нас нет таких звездных игроков, как у Португалии. Будем полностью выкладываться. Сильнейшее качество нашей сборной? Думаю, наш характер.

Сборные Португалии и Мексики? Как португальцы, так и мексиканцы любят играть с мячом, повозиться. Если сможем лишить из мяча, то многое может получиться.

Не могли представители СМИ обойти стороной и вопрос о будущем полузащитника ЦСКА, которого нынешним летом активно сватают в лондонский «Арсенал», однако сам Головин заявил, что данную информацию не комментирует.

«Я сосредоточен на игре сборной», — сказал Головин.

Защитник россиян и казанского «Рубина» Руслан Камболов был менее словоохотлив, чем его партнер по сборной.

«Сборная — это гордость и большая ответственность. Хочется не подвести родных, близких, страну. Хочется, чтобы мы оправдали надежды.

Удобно ли начинать турнир матчем против сборной Новой Зеландии? Да нам без разницы. Главное победить, добиться максимального результата.

Поддержка болельщиков поможет нам на Кубке Конфедераций, — передает слова Камболова пресс-служба РФС.

Напомним, что матчем открытия Кубка конфедераций станет противостояние хозяев турнира с командой Новой Зеландии. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе и запланирована 17 июня на 18:00.

Представители Новой Зеландии, приехавшие на турнир в статусе обладателя Кубка наций ОФК, понимают всю сложность поставленной перед ними задачи, однако ставят целью выйти из группы.

«Мы будем настраиваться на каждую игру и, конечно, на матч открытия против России. Если мы покажем все, что сможем, добьемся успеха.

Мы хотим выйти из группы, выиграть матчи. Но сейчас мы сосредоточены на подготовке к первой игре. Мы выйдем на игру готовыми.

Мы не останавливаемся на индивидуальностях, а готовимся к сопернику. У нас есть план на игру со сборной России, — приводит слова нападающего сборной Новой Зеландии Шейна Эдварда Смелца «Чемпионат.com».