Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30074097/
14 июня 2017, 18:01 | Р-Спорт

Футболисты сборной Мексики провели первую тренировку в Казани перед КК-2017

КАЗАНЬ, 14 июн — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Футболисты сборной Мексики провели первую тренировку в Казани перед стартом Кубка конфедераций.

Мексиканская команда прибыла в Россию для выступлений в Кубке конфедераций-2017 во вторник. Первый матч на турнире она проведет 18 июня против португальцев.

Сборная Мексики тренировалась на стадионе «Центральный» в полном составе. В четверг первую тренировку в Казани проведет сборная Португалии, которая будет заниматься на базе «Рубина».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

«У России нет звезд, наша сила — в характере»

«У России нет звезд, наша сила — в характере»

Сборная России по футболу продолжает подготовку к главному турниру года. В среду, 14 июня, команда Станислава Черчесова провела занятия на стадионе «Арена ЦСКА». Под руководством 53-летнего специалиста приняли участие 23 игрока. После тренировки полузащитник национальной сборной Александр Головин рассказал о том, что считает сильнейшим качеством команды отсутствие звездных игроков, командную игру и характер, а защитник Руслан Камболов отметил, что ему все равно, кто станет первым соперником россиян на турнире, главное — выиграть.
Еще 7 новостей   Все новости
8 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

«Этот ад закончился»: гимнастка Дмитриева о разводе с Радуловым

Дзюба: вертолет перевернулся, началась паника, было нечем дышать
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?