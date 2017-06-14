Футболисты сборной Мексики провели первую тренировку в Казани перед КК-2017

Мексиканская команда прибыла в Россию для выступлений в Кубке конфедераций-2017 во вторник. Первый матч на турнире она проведет 18 июня против португальцев.

Сборная Мексики тренировалась на стадионе «Центральный» в полном составе. В четверг первую тренировку в Казани проведет сборная Португалии, которая будет заниматься на базе «Рубина».