Ван Бастен вошел в группу ФИФА, которая будет определять лучших игроков Кубка конфедераций

Помимо голландца в группу вошли бывший футболист сборной Аргентины Габриэль Кальдерон, бывший главный тренер сборной Коста-Рики Родриго Кентон и экс-футболист сборной Новой Зеландии Уинтон Рафер.

Также группа будет нести ответственность за выбор победителей наград по итогам Кубка конфедераций. Будут вручены призы лучшим игрокам турнира (Золотой, Серебряный и Бронзовый мячи), лучшим бомбардирам (Золотая, Серебряная и Бронзовая бутсы), лучшему вратарю (Золотая перчатка), а также приз Fair Play за честную игру.