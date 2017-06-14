Ван Бастен вошел в группу ФИФА, которая будет определять лучших игроков Кубка конфедераций
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен вошел в техническую группу Международной федерации футбола (ФИФА), которая будет анализировать матчи Кубка конфедераций 2017 года и освещать последние тенденции в игре. Об этом сообщает
пресс-служба ФИФА.
Помимо голландца в группу вошли бывший футболист сборной Аргентины Габриэль Кальдерон, бывший главный тренер сборной
Также группа будет нести ответственность за выбор победителей наград по итогам Кубка конфедераций. Будут вручены призы лучшим игрокам турнира (Золотой, Серебряный и Бронзовый мячи), лучшим бомбардирам (Золотая, Серебряная и Бронзовая бутсы), лучшему вратарю (Золотая перчатка), а также приз Fair Play за честную игру.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter