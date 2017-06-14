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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
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25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
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2B
1/2 финала
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2A
Матч за 3-е место
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L 1B/2A
Финал
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30074093/
14 июня 2017, 18:02 | ТАСС

Ван Бастен вошел в группу ФИФА, которая будет определять лучших игроков Кубка конфедераций

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной Нидерландов Марко ван Бастен вошел в техническую группу Международной федерации футбола (ФИФА), которая будет анализировать матчи Кубка конфедераций 2017 года и освещать последние тенденции в игре. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Помимо голландца в группу вошли бывший футболист сборной Аргентины Габриэль Кальдерон, бывший главный тренер сборной Коста-Рики Родриго Кентон и экс-футболист сборной Новой Зеландии Уинтон Рафер.

Также группа будет нести ответственность за выбор победителей наград по итогам Кубка конфедераций. Будут вручены призы лучшим игрокам турнира (Золотой, Серебряный и Бронзовый мячи), лучшим бомбардирам (Золотая, Серебряная и Бронзовая бутсы), лучшему вратарю (Золотая перчатка), а также приз Fair Play за честную игру.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
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