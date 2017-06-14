Кот Эрмитажа будет предсказывать исход матчей Кубка конфедераций

«Выбирали из трех котов самого коммуникабельного и стрессоустойчивого, — сказала она. — Победил кот Ахилл. Он живет в Эрмитаже, настоящий ловец мышей, ему 1,5 года, кот белый с голубыми глазами. Котик глухой, но он очень тонко чувствует, мы его выбрали за хорошее чутье».

Ахилл будет исполнять обязанности оракула Кубка перед каждым матчем, для чего перед ним будут ставить еду в мисках с разными флагами. «Эта методика отработана — коты уже определяли победителей Евровидения и Олимпийских игр, точность их прогнозов колеблется от 85 до 100%», — отметила Кондратьева. Кормление кота-оракула будет производиться непосредственно в здании музея, скорее всего, в Висячем саду Малого Эрмитажа. Отчеты о кошачьих прогнозах будут оперативно направлять в СМИ.

После завершения «футбольных обязанностей» Ахилл будет искать хозяев на благотворительных выставках по пристройству животных, которые ежемесячно проводит городской Музей кошки и котокафе «Республика кошек».

Коты Эрмитажа

Эрмитажные коты в последние годы стали одним из туристических брендов Санкт-Петербурга, им посвящены серии сувениров, литературные произведения и даже специальный маршрут по городу.

По музейной легенде, первого царского кота в Санкт- Петербург привез Петр Великий из Нидерландов. Его дочь, императрица Елизавета, издала в 1745 году «Указ о высылке ко двору котов», по которому в Зимний Дворец из Казани была доставлена партия котов-крысоловов. С этого момента началась история котов в Зимнем дворце.

Статус охранников музея им присвоила Екатерина II после учреждения в 1764 году Эрмитажа. В наши дни на службе в Эрмитаже состоят 50−60 котов, и их численность постоянно регулируется, чтобы животные не воевали за территорию и не отвлекались от своих прямых обязанностей по охране экспонатов от мышей. Британские СМИ признали в 2015 году эрмитажных котов одной из самых необычных достопримечательностей мира.