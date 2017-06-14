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https://sport.mail.ru/football2017/news/30072708/
14 июня 2017, 16:23 | Спорт-Экспресс

Из сборной России новозеландцы знают только Жиркова

Футболисты сборной Новой Зеландии Майкл Боксолл, Шейн Смелц и Коста Барбарусес ответили на вопросы журналистов.

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Пресс-конференция проходила в отеле на Васильевском острове в помещении под табличкой «Бальный зал». В том числе о танцах гостей с далеких островов спрашивали журналисты.

— Почему вы не танцуете хаку, как ваша регбийная команда? — задал вопрос корреспондент «СЭ».

— Вы хотите чтобы мы танцевали? — переспросил форвард Смелц.

— Правила ФИФА очень строги, — объяснил защитник Боксолл. — За шесть минут до старта игры футболисты должны быть в туннеле, за четыре минуты — выстроены у бровки. Внутри своей конфедерации мы делали что-то подобное, но в матчах под эгидой ФИФА это невозможно.

— На самом деле мы очень хорошие танцоры. — добавил Смелц.

— Какие впечатления у вас о городе и о стадионе?

— Санкт-Петербург — это красивый, потрясающий город, — отметил Боксолл. — Стадион в Санкт-Петербурге — первоклассный. Выглядит очень круто. Жду захватывающей игры со сборной России.

— Какую цель перед собой ставит ваша команда?

— Мы намерены выйти из группы, — подчеркнул Смелц. — Хотим выигрывать в каждом матче. Сейчас мы сосредоточены на первой игре с Россией.

— Знаете ли вы игроков сборной России?

После этого наступила неловкая пауза. Игроки переглянулись.

— Жиркова, — вдруг ответил игравший в России нападающий Барбарусес.

— А других? Акинфеева, например?

— О! Да, конечно.

— Мы не концентрируемся на персоналиях, — сказал Смелц. — Мы смотрим на команду в целом.

Разумеется, корреспондент «СЭ» не мог не спросить игравшего в «Алании» в 2011 году Барбарусеса о его времени во Владикавказе. Коста провел всего один сезон в ФНЛ, но он ему запомнился.

— Я тогда был очень молод, мне был всего 21 год, — начал Барбарусес. — «Алания» тогда играла во втором по силе дивизионе. У нас была очень сильная команда с сильными футболистами. Помню, что мне было очень тяжело физически. Это трудная лига.

— Помните ли вы игроков или тренера?

— Да, я общаюсь с Тамашом Пришкином. Помню Арсена Хубулова.

Гоша ЧЕРНОВ
из Санкт-Петербурга.
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