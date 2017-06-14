Из сборной России новозеландцы знают только Жиркова
Футболисты сборной Новой Зеландии Майкл Боксолл, Шейн Смелц и Коста Барбарусес ответили на вопросы журналистов.
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— Почему вы не танцуете хаку, как ваша регбийная команда? — задал вопрос корреспондент «СЭ».
— Вы хотите чтобы мы танцевали? — переспросил форвард Смелц.
— Правила ФИФА очень строги, — объяснил защитник Боксолл. — За шесть минут до старта игры футболисты должны быть в туннеле, за четыре минуты — выстроены у бровки. Внутри своей конфедерации мы делали
— На самом деле мы очень хорошие танцоры. — добавил Смелц.
— Какие впечатления у вас о городе и о стадионе?
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— Какую цель перед собой ставит ваша команда?
— Мы намерены выйти из группы, — подчеркнул Смелц. — Хотим выигрывать в каждом матче. Сейчас мы сосредоточены на первой игре с Россией.
— Знаете ли вы игроков сборной России?
После этого наступила неловкая пауза. Игроки переглянулись.
— Жиркова, — вдруг ответил игравший в России нападающий Барбарусес.
— А других? Акинфеева, например?
— О! Да, конечно.
— Мы не концентрируемся на персоналиях, — сказал Смелц. — Мы смотрим на команду в целом.
Разумеется, корреспондент «СЭ» не мог не спросить игравшего в «Алании» в 2011 году Барбарусеса о его времени во Владикавказе. Коста провел всего один сезон в ФНЛ, но он ему запомнился.
— Я тогда был очень молод, мне был всего 21 год, — начал Барбарусес. — «Алания» тогда играла во втором по силе дивизионе. У нас была очень сильная команда с сильными футболистами. Помню, что мне было очень тяжело физически. Это трудная лига.
— Помните ли вы игроков или тренера?
— Да, я общаюсь с Тамашом Пришкином. Помню Арсена Хубулова.
Гоша ЧЕРНОВ
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