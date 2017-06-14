Новозеландский футболист Бокселл: Правила ФИФА не позволяют танцевать хаку перед матчами

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Хака — это ритуальный танец коренного народа Новой Зеландии маори. Во время его исполнения танцоры бьют себя по бедрам и груди, сопровождая действие гримасами и выкриками. Танец получил всемирную известность благодаря сборной Новой Зеландии по регби, для которой хака стала визитной карточкой.

«Правила ФИФА очень строги, предматчевая церемония расписана поминутно. На уровне матчей внутри нашей конфедерации мы танцевали хаку, но на уровне ФИФА вряд ли получится», — сказал Бокселл.

«А вообще, мы хорошие танцоры», — добавил нападающий Шейн Смелц.