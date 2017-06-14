Новозеландские футболисты из состава сборной России смогли назвать только Жиркова

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Сборная Новой Зеландии сыграет против команды России в матче открытия Кубка конфедераций, который пройдет в субботу в Санкт-Петербурге.

«Из состава сборной России мы знаем Жиркова», — сказал Барбарусес после долгой паузы. Его партнеры по команде не вспомнили других имен.

«Мы не концентрируемся на персоналиях, а смотрим на команду в целом», — отметил Смелц, добавив, что сборная Новой Зеландии достаточно амбициозна, чтобы рассчитывать на выход из группы.

В группе А Кубка конфедераций также сыграют сборные Мексики и Португалии.