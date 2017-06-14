Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/football2017/news/30072029/
14 июня 2017, 15:42 | ТАСС

Новозеландские футболисты из состава сборной России смогли назвать только Жиркова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Футболисты сборной Новой Зеландии Шейн Смелц, Коста Барбарусес и Майкл Бокселл из состава сборной России смогли назвать только полузащитника Юрия Жиркова. Соответствующий вопрос им был задан на пресс-конференции.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ТАСС

Сборная Новой Зеландии сыграет против команды России в матче открытия Кубка конфедераций, который пройдет в субботу в Санкт-Петербурге.

«Из состава сборной России мы знаем Жиркова», — сказал Барбарусес после долгой паузы. Его партнеры по команде не вспомнили других имен.

«Мы не концентрируемся на персоналиях, а смотрим на команду в целом», — отметил Смелц, добавив, что сборная Новой Зеландии достаточно амбициозна, чтобы рассчитывать на выход из группы.

В группе А Кубка конфедераций также сыграют сборные Мексики и Португалии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Новозеландский футболист Бокселл: Правила ФИФА не позволяют танцевать хаку перед матчами

Новозеландский футболист Бокселл: Правила ФИФА не позволяют танцевать хаку перед матчами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Правила организации матчей Международной федерацией футбола (ФИФА) не позволяют игрокам сборной Новой Зеландии танцевать хаку перед играми. Об этом журналистам сообщил защитник новозеландцев Майкл Бокселл.
Еще 7 новостей   Все новости
14 июня

Федерация бокса России имела гарантии организаторов об участии Кушиташвили в ЧЕ

Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве

"Кайрат" не получал от "Зенита" предложений о покупке Аршавина
Викторина
Какой футболист провел больше всех матчей за сборную России?