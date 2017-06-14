Новозеландский футболист Барбарусес назвал полезным опытом период выступления за «Аланию»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Нападающий сборной Новой Зеландии Коста Барбарусес считает, что период выступления за владикавказскую «Алания» был полезным опытом в его карьере. Об этом он сказал на пресс-конференции.
Барбарусес выступал за владикавказскую «Аланию» в сезоне-2011/12. В 13 матчах он забил два мяча.
«Алания» тогда играла в первом дивизионе, футбол там был очень силовой, много борьбы. Мне был всего 21 год, и это был очень полезный опыт для меня, — сказал Барбарусес.
«Я помню тренера Владимира Газзаева, а из игроков — Арсена Хубулова и Тамаша Пришкина, с которым я поддерживаю отношения», — добавил форвард.
Барбарусес приехал в Россию в составе сборной Новой Зеландии для участия в Кубке конфедераций. В субботу в матче открытия турнира новозеландцы сыграют со сборной России в
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