Новозеландский футболист Барбарусес назвал полезным опытом период выступления за «Аланию»

Барбарусес выступал за владикавказскую «Аланию» в сезоне-2011/12. В 13 матчах он забил два мяча.

«Алания» тогда играла в первом дивизионе, футбол там был очень силовой, много борьбы. Мне был всего 21 год, и это был очень полезный опыт для меня, — сказал Барбарусес.

«Я помню тренера Владимира Газзаева, а из игроков — Арсена Хубулова и Тамаша Пришкина, с которым я поддерживаю отношения», — добавил форвард.