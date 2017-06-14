Московские объекты Кубка конфедераций прошли проверку на предмет пожарной безопасности

«Мы активно ведем подготовку к чемпионату мира по футболу. Одна из фаз подготовки — подготовка к Кубку конфедераций, который стартует в ближайшую субботу. Наши силы и средства полностью готовы, все объекты, которые будут задействованы, нами изучены», — сказал он на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что Москва полностью готова и к летнему пожароопасному сезону в целом. «Мы готовы обеспечить безопасность москвичей в полном объеме», — подчеркнул Савицкий.