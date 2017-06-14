Московские объекты Кубка конфедераций прошли проверку на предмет пожарной безопасности
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Столичные объекты, где будет проводиться Кубок конфедераций, полностью готовы с точки зрения пожарной безопасности, заявил начальник ГКУ «Пожарно-спасательный центр города Москвы» Евгений Савицкий.
«Мы активно ведем подготовку к чемпионату мира по футболу. Одна из фаз подготовки — подготовка к Кубку конфедераций, который стартует в ближайшую субботу. Наши силы и средства полностью готовы, все объекты, которые будут задействованы, нами изучены», — сказал он на
Он также подчеркнул, что Москва полностью готова и к летнему пожароопасному сезону в целом. «Мы готовы обеспечить безопасность москвичей в полном объеме», — подчеркнул Савицкий.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи состоятся в Москве,
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