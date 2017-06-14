Сорокин: У игроков не будет претензий по газону на арене «Санкт-Петербург»

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— Готова ли Россия к проведению стартующего на этой неделе Кубка конфедераций в плане инфраструктуры?

— Да, мы полностью готовы. Постепенно к нам приезжают сборные — например, команда Новой Зеландии уже успела потренироваться здесь, пожила в гостинице. И мы узнаем, что нареканий никаких нет. Скоро прибудут чилийцы, немцы, австралийцы.

Что касается стадионов, то они тоже полностью готовы к турниру. Происходит возведение отдельных элементов временной инфраструктуры, свои точки продаж устанавливают партнеры — в общем, идет обычная предматчевая работа, наносятся последние штрихи.

К 17 июня подойдем в полной готовности — никаких больших тревог на сегодняшний момент у нас нет.

— Были ли какие-то особые пожелания от сборных, прибывающих на Кубок конфедераций?

— Нам кажется, что мы удовлетворили все потребности приезжающих команд. Ведь главное — это комфорт и безопасность. А каких-то особых требований не было, так как в целом они все стандартизованы, и больших экстраординарных потребностей здесь нет.

Командам должно быть удобно, комфортно летать из города в город, все процедуры для них не должны быть обременительными.

— Не все сборные везут на турнир свои сильнейшие составы — та же Германия, к примеру. Можно ли в связи с этим сказать о несерьезном отношении некоторых команд к Кубку?

— Нет, это просто решение наставников — в футболе его обычно не обсуждают, не пытаются на него повлиять. В данном случае тренерский штаб немцев хочет попробовать новые комбинации игроков.

К тому же, существует поверье, что та команда, которая выигрывает Кубок конфедераций, потом не побеждает на чемпионате мира — возможно, что еще и этим суеверием руководствуется Германия.

Но здесь можно только догадываться.

— Считаете ли вы Кубок конфедераций полноценным, самодостаточным турниром? Или же это все-таки генеральная репетиция в преддверии мундиаля?

— Это и первое, и второе, как ни странно — одно другому не мешает. Это и самостоятельный турнир с участием лучших команд континента, страны-хозяйки, действующего чемпиона мира, и возможность организаторов проверить все нюансы подготовки, чтобы подойти к ЧМ во всеоружии.

— Ожидаете ли, что на некоторых матчах Кубка трибуны будут не до конца заполненными?

— Кубок конфедераций традиционно не привлекает большое число зарубежных болельщиков — где бы он ни проводился.

И турнир этого года не является исключением: он остается первенством в большей степени для российских болельщиков. Со всеми вытекающими из этого последствиями.

Конечно, у нас будут и аншлаговые матчи, и встречи, привлекающие меньшее внимание — это абсолютно нормально. Процент иностранных гостей на КК-2017 будет действительно невысоким, но при этом определенный интерес есть, билеты покупаются, существует определенная динамика.

Стопроцентного заполнения трибун на всех играх мы, естественно, не ожидали — никто этого по факту не ожидает от Кубка конфедераций.

Зато пользуются спросом матчи с участием сборной России, и это отрадно.

— Известно, что больше всего путевок на турнир выкупили болельщики из Чили, хотя им на Кубок добираться гораздо сложнее, чем тем же немцам и португальцам. Не кажется ли вам, что меньшее число европейских поклонников футбола на турнире отчасти связано с политикой?

— Нет, с политикой это не связано — видимо, так у южноамериканских болельщиков выражается энтузиазм по поводу победы сборной Чили на последних Кубках Америки, и фанаты готовы поддержать добившуюся успеху команду.

На самом деле для нас тоже стало неожиданность, что именно чилийцы лидируют [в плане выкупа путевок], но на данный момент это действительно так.

— На стадионе «Санкт-Петербург» перед КК-2017 было проведено лишь два матча, несмотря на то что изначально ФИФА вроде бы требовала провести на арене три игры. Как на это отреагировали международные футбольные чиновники, учитывая, что последняя из запланированных встреч на «Санкт-Петербурге» была перенесена на «Петровский» из-за плохого качества газона?

— Отреагировали спокойно — такое в футболе бывает.

Цитата Тот газон тоже оправился бы, но никто не хотел рисковать, подвергая риску крупное мероприятие, и было принято наиболее безопасное решение об его замене.

Сейчас на «Санкт-Петербурге» прекрасный прошитый синтетическими волокнами газон, сопровождающийся всеми специалистами.

И мы уверены, что никаких претензий по нему со стороны игроков не будет.

— Влияют ли как-то на организацию турнира текущие разногласия России и Запада?

— Это не влияет, да и не очень понятно, про какие разногласия речь в целом идет — в футболе есть принцип, по которому он должен быть вне политики, и мы стараемся его соблюдать.

Для нас это вполне ориентированный на результат процесс, вполне конкретный, лишенный какой-либо подоплеки.

То есть чемпионат мира — набор сервисов, предоставляемых разным клиентским группам.

— Выходит, что вам не приходилось сталкиваться с каким-то противодействием организации турнира?

— Конечно, нет — все-таки любовь к футболу объединяет людей, для этого он и существует собственно.

Есть, естественно, какие-то отдельные информационные вопросы со стороны западных СМИ, но мы всегда готовы дать ответы по всем интересующим моментам, мы открыты для все, вопросов не боимся.

— Есть ли у вас опасения относительно того, что иностранные журналисты будут использовать каждую возможность для очернения соревнований?

— Пока что мы такого не чувствуем — какого-то явного намерения очернить что-то. Думаю, нужно просто не давать повода для каких-то нареканий, к чему мы всячески и стремимся.

— В свете последних трагических событий — теракта на концерте в Манчестере, давки после финала Лиги чемпионов в Турине — стоит ли организовывать традиционные фан-зоны или от этого все же лучше воздержаться?

— Так можно подойти и к вопросу о целесообразности проведения самих матчей… И то, и другое в этом аспекте является скоплением людей.

Но при тщательной подготовке, при проработанности всех моментов, связанных с обеспечением безопасности и правопорядка, думаю, мы сможем избежать всех угроз.

Мы с самого начала очень серьезно относились к безопасности на турнирах — все соответствующие ведомства были в это увлечены. Так что надеемся, что пройдут соревнования, как и практически все международные спортивные мероприятия в России, без каких-то инцидентов. Для этого по крайней мере сделано все возможное.

— Готовы ли российские правоохранительные органы противостоять относительно новому вида терроризма — атакам на грузовиках, из-за которого пострадали некоторые города Европы?

Цитата — Мне кажется, у нас умеют противостоять всем террористическим угрозам — все наши службы достаточно компетентны и принимают во внимание все современные виду угроз.

И конечно, мы с самого начала тесно взаимодействуем с правоохранителями, стараемся следовать всем требованиям — есть соответствующее постановление правительства России, относящееся к безопасности, и оно, естественно, должно выполняться на массовых мероприятиях.