Гутцайт и Генич прокомментируют матч Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Роман Гутцайт и Константин Генич прокомментируют
матч-открытие Кубка конфедераций по футболу между сборными России и Новой Зеландии, экспертом встречи станет Валерий Карпин. Об этом сообщается в пресс- релизе «Матч ТВ».
Встреча состоится 17 июня в
Другой матч сборной России против команды Мексики в прямом эфире прокомментируют Александр Шмурнов и Михаил Моссаковский. Встреча состоится 24 июня в Казани.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи состоятся в Москве,
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