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Встреча состоится 17 июня в Санкт-Петербурге, начало — 18:00 мск, матч-открытие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ». Также в прямом эфире будет показана церемония открытия, которая начнется за полчаса до игры.

Другой матч сборной России против команды Мексики в прямом эфире прокомментируют Александр Шмурнов и Михаил Моссаковский. Встреча состоится 24 июня в Казани.