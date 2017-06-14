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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30070514/
14 июня 2017, 14:44 | ТАСС

Гутцайт и Генич прокомментируют матч Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Роман Гутцайт и Константин Генич прокомментируют матч-открытие Кубка конфедераций по футболу между сборными России и Новой Зеландии, экспертом встречи станет Валерий Карпин. Об этом сообщается в пресс- релизе «Матч ТВ».

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Встреча состоится 17 июня в Санкт-Петербурге, начало — 18:00 мск, матч-открытие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ». Также в прямом эфире будет показана церемония открытия, которая начнется за полчаса до игры.

Другой матч сборной России против команды Мексики в прямом эфире прокомментируют Александр Шмурнов и Михаил Моссаковский. Встреча состоится 24 июня в Казани.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В группе А сыграют сборные России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии, а в группе B — сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.
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