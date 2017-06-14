Около двух-трех тысяч болельщиков собралось на тренировке сборной РФ по футболу в Москве

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Занятие началось в 11:30 мск на стадионе «ЦСКА Арена», где проводит домашние матчи ЦСКА. Среди зрителей в основном родители с детьми. Приглашения на мероприятие распространялись среди детских спортивных школ и других организаций.

Российская сборная готовится к Кубку конфедераций, розыгрыш которого стартует 17 июня. Команда выступит в группе А, где ее соперниками будут сборные Новой Зеландии, Португалии и Мексики. Матчи турнира пройдут в Санкт- Петербурге, Москве, Казани и Сочи.