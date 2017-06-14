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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
2.07 не начался W 1A/2B
W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30069579/
14 июня 2017, 13:03 | ТАСС

Около двух-трех тысяч болельщиков собралось на тренировке сборной РФ по футболу в Москве

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Порядка двух-трех тысяч человек собралось на открытой для болельщиков тренировке сборной России по футболу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Занятие началось в 11:30 мск на стадионе «ЦСКА Арена», где проводит домашние матчи ЦСКА. Среди зрителей в основном родители с детьми. Приглашения на мероприятие распространялись среди детских спортивных школ и других организаций.

Российская сборная готовится к Кубку конфедераций, розыгрыш которого стартует 17 июня. Команда выступит в группе А, где ее соперниками будут сборные Новой Зеландии, Португалии и Мексики. Матчи турнира пройдут в Санкт- Петербурге, Москве, Казани и Сочи.
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