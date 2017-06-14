Граффити с изображением Роналду нарисовали в Казани у отеля сборной Португалии
КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Граффити с изображением известного футболиста Криштиану Роналду нарисовали на одном из домов Казани рядом с гостиницей, где остановится сборная Португалии во время Кубка конфедераций.
«Ребята рисовали, а я им помогал с высотными работами, потому что я промышленный альпинист. За пять суток нарисовали. Я так понимаю, что это нарисовано для облагораживания вида из окна Роналду», — пояснил ТАСС помощник художников по высотным работам Дмитрий Чалов.
Площадь картины — около 300 кв. метров, а ее высота — с трехэтажный дом. Художники использовали 20 цветов фасадной краски.
Сборная Португалии прилетит в Казань в среду вечером. Команда выступит в группе А Кубка конфедераций, где встретится с командами Мексики (18 июня, Казань), России (21 июня, Москва) и Новой Зеландии (24 июня, Санкт- Петербург).
Роналду, на клубном уровне выступающий за испанский «Реал», четыре раза признавался лучшим футболистом мира. В 2016 году в составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы. В Кубке конфедераций он примет участие впервые.
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