Кубок конфедераций в Петербурге: шаттлы от метро и фан-зона в центре города

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Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная России сыграет в группе A, где ее соперниками будут команды Новой Зеландии, Мексики и Португалии. Санкт-Петербург примет матч открытия Россия — Новая Зеландия 17 июня, а также групповые матчи сборных Камеруна и Австралии 22 июня, Новой Зеландии и Португалии 24 июня и финал 2 июля.

Футбольные цветники и фудкорт в фан-зоне

Установка в Петербурге специальных конструкций на футбольную тематику началась в Петербурге в мае. Всего планируется установить 300 тематических композиций, 176 из которых украсят город к Кубку конфедераций, а остальные будут смонтированы к чемпионату мира по футболу 2018 года. «Тематические цветники в виде футбольного мяча и других спортивных символов установят на Санкт-Петербургском шоссе, набережной Макарова, Пулковском шоссе, вдоль Дудергофского канала, Приморском шоссе, улице Добролюбова, Кронштадтском шоссе, Петровской площади, на проспекте Стачек и других магистралях. Также запланирована закупка подвесных и наземных цветочных конструкций, цветочных ящиков, газонных ограждений», — уточняет комитет по благоустройству.

Как отмечают городские власти, композиции и цветники на футбольную тематику призваны не только украшать улицы, но и напоминать о приближении важных международных мероприятий, что позволит жителям и гостям Петербурга «почувствовать себя частью большого спортивного мира».

Для более активных любителей футбола на Конюшенной площади будет организована фан-зона. Здесь с 17 июня по 2 июля будут проводиться прямые трансляции футбольных матчей Кубка конфедераций. Организаторы обещают, что каждый житель и гость города вне зависимости возраста и спортивных пристрастий сможет здесь интересно и весело провести время.

Цитата "Поклонники спорта и здорового образа жизни смогут принять участие в конкурсах, увидеть выступление творческих и спортивных коллективов, узнать много новых интересных фактов о футболе, поближе познакомиться с городом и его футбольной историей. На территории будет работать специальная выставка футбольных трофеев и атрибутов, которая даст возможность увидеть своими глазами уникальную коллекцию", — отмечают организаторы.

Для любителей гастрономических впечатлений будет организован фуд-корт от лучших ресторанных проектов города. В программе также запланированы показательные кулинарные шоу по приготовлению блюд стран-участниц турнира вместе со звездными гостями.

В неигровые дни фан-зона не будет прекращать свою работу, а станет местом проведения фестивалей и спортивных событий.

Например, болельщиков ждут шоу-матчи с участием звезд футбола, автограф-сессии, флешмобы, спортивные состязания, сувениры, футбольная атрибутика.

Шаттлы для болельщиков

В период проведения Кубка конфедераций общественный транспорт Петербурга станет еще комфортнее для гостей города. Как сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс», для доставки футбольных болельщиков к стадиону в дни проведения матчей будут открыты маршруты автобусов-шаттлов: от Московского вокзала, от станций метро «Петроградская», «Выборгская», «Чкаловская» и от аэропорта «Пулково». Также в круглосуточном режиме будет работать автобус от аэропорта до площади Восстания. Для обслуживания болельщиков на маршрутах шаттлов в Петербурге были закуплены 125 автобусов особо большого класса. На время соревнований на бортах и в салонах будут размещены стикеры с указанием о бесплатном проезде.

Право на бесплатный проезд по маршрутам спортивных соревнований предоставляется предъявителю билета на матч и паспорта болельщика зрителям в период всего дня и четырех часов после окончания матча без ограничений по количеству поездок.

Маршрутами спортивных соревнований, кроме автобусов-шаттлов, также являются: автобусные маршруты № 39Э, 43, 49, 128, 158; трамвайные маршруты № 19, 48; все линии метрополитена; все маршруты пригородных электропоездов.

В рамках подготовки автобусного транспорта к Кубку конфедераций записаны голосовые сообщения о предоставлении бесплатного проезда на русском и английском языках. Учитывая, что болельщики могут осматривать и городские достопримечательности, на 10 маршрутах, пролегающих по историческому центру, в том числе на маршрутах № 3, 27, 49, 181, названия остановочных пунктов также будут транслироваться на английском языке.

Комфорт в метро и бесплатные электрички

В поездах и на станциях метро Петербурга к Кубку конфедераций появились обновленные схемы линий с символикой предстоящих соревнований. На привычной схеме метрополитена теперь можно найти информацию о размещении фан-зоны, отмечены места отправления/прибытия автобусов-шаттлов и их маршруты.

Время работы метрополитена будет продлено после окончания футбольных матчей. Так, в ночь с 17 на 18 июня, с 22 на 23 июня и с 24 на 25 июня станции закроются для входа пассажиров в 1.30, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Московская», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская». Вестибюль 2 станции «Невский проспект» закроется для входа и выхода пассажиров в 23.00.

Болельщики также смогут пользоваться бесплатным проездом в пригородных электричках в зоне обслуживания «Северо-Западной пригородной пассажирской компании». Бесплатный проезд предоставляется зрителям только в дни проведения футбольных матчей в Санкт-Петербурге — 17, 22, 24 июня и 2 июля. Для оформления проездного документа, дающего право бесплатного проезда зрителям спортивных соревнований необходимо предъявить персонифицированную карту зрителя и билет на матч. Оформить проездной документ, дающий право бесплатного проезда, можно как в пригородных кассах, так и непосредственно в поезде у контролера кассира.

Доступность спортивных объектов должен улучшить и новый транспортно-пешеходный мост в створе Яхтенной улицы, который соединяет Приморский район с Крестовским островом. Это самый длинный и самый высокий пешеходный мост Санкт-Петербурга, его длина — 940 метров, высота — 16 метров. При проведении массовых спортивных и культурных мероприятий на стадионе «Санкт-Петербург Арена» мост обеспечит пропуск до 24 тысяч человек в час, а при необходимости — оперативный проезд спецтранспорта.

Гостиницы под контролем

Что касается городской гостиничной сети, то Кубок конфедераций приходится на так называемый «высокий сезон», когда возрастает не только загрузка отелей, но и тарифы на их услуги. Однако в тех российских городах, где пройдут футбольные матчи, стоимость проживания в гостиницах ограничена специальным постановлением правительства России, принятым в феврале 2016 года. Согласно этому документу, в частности, в Петербурге во время Кубка конфедераций номер высшей категории в отеле «пять звезд» не может обойтись дороже 630 тысяч рублей в сутки.

Максимальная стоимость проживания в гостинице «четыре звезды» составляет 79 тысяч рублей, «три звезды» — 28 тысяч рублей, «две звезды» — 10 тысяч рублей в сутки.

Представители отелей не разглашают информацию о динамике загрузки и предполагаемом увеличении количества постояльцев за счет наплыва болельщиков, но признают, что госрегулирование тарифов на период проведения международных спортивных мероприятий отразилось на их бизнесе.

Цитата «В этом году государственное регулирование тарифов, введенное в связи с проведением Кубка конфедераций, внесло определенные коррективы в построение политики продаж на рынке. И только грамотный и трезвый подход к прогнозированию ожидаемых объемов в различных сегментах позволяет нивелировать риски и балансировать в условиях рынка», — сказал РИА Новости представитель одной из иностранных гостиничных сетей.

Ряд отелей Петербурга, где во время Кубка конфедераций должны разместиться сборные команды, судейские бригады и штаб-квартиры ФИФА, попадают в контролируемые зоны, перечень которых утвердил Межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности в период проведения ЧМ-2018 и Кубка конфедераций. В число таких гостиниц вошли, в частности, «Астория» и «Англетер» на Исаакиевской площади, гранд-отель «Европа» на углу Михайловской улицы и Невского проспекта, а также Four Seasons Hotel Lion Palace на Вознесенском проспекте и Corinthia Hotel Saint Petersburg на Невском проспекте.

Помимо гостиниц, в контролируемые зоны включены стадионы, тренировочные площадки, площадки для проведения фестивалей болельщиков и удаленные пункты досмотра грузов. Кроме того, для обеспечения безопасности сотрудники МЧС в Петербурге заранее провели осмотры и проверки всех объектов, задействованных в проведении турнира: аэропортов, вокзалов, ряда отелей, где будут размещены участники и гости, а также некоторых культурных объектов.