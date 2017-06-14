Кубок конфедераций в Петербурге: шаттлы от метро и фан-зона в центре города
С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Власти
Санкт-Петербурга при подготовке к Кубку конфедераций по футболу постарались сделать все, чтобы пребывание болельщиков в городе было максимально комфортным: для них запускаются бесплатные шаттлы, корректируется график работы метро, а город украшается цветами и композициями с футбольной символикой.
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Кубок конфедераций состоится с 17 июня по 2 июля в Казани, Сочи,
Футбольные цветники и фудкорт в
Установка в Петербурге специальных конструкций на футбольную тематику началась в Петербурге в мае. Всего планируется установить 300 тематических композиций, 176 из которых украсят город к Кубку конфедераций, а остальные будут смонтированы к чемпионату мира по футболу 2018 года. «Тематические цветники в виде футбольного мяча и других спортивных символов установят на
Как отмечают городские власти, композиции и цветники на футбольную тематику призваны не только украшать улицы, но и напоминать о приближении важных международных мероприятий, что позволит жителям и гостям Петербурга «почувствовать себя частью большого спортивного мира».
Для более активных любителей футбола на Конюшенной площади будет организована
Для любителей гастрономических впечатлений будет организован
В неигровые дни
Например, болельщиков ждут
Шаттлы для болельщиков
В период проведения Кубка конфедераций общественный транспорт Петербурга станет еще комфортнее для гостей города. Как сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс», для доставки футбольных болельщиков к стадиону в дни проведения матчей будут открыты маршруты автобусов-шаттлов: от Московского вокзала, от станций метро «Петроградская», «Выборгская», «Чкаловская» и от аэропорта «Пулково». Также в круглосуточном режиме будет работать автобус от аэропорта до площади Восстания. Для обслуживания болельщиков на маршрутах шаттлов в Петербурге были закуплены 125 автобусов особо большого класса. На время соревнований на бортах и в салонах будут размещены стикеры с указанием о бесплатном проезде.
Право на бесплатный проезд по маршрутам спортивных соревнований предоставляется предъявителю билета на матч и паспорта болельщика зрителям в период всего дня и четырех часов после окончания матча без ограничений по количеству поездок.
Маршрутами спортивных соревнований, кроме
В рамках подготовки автобусного транспорта к Кубку конфедераций записаны голосовые сообщения о предоставлении бесплатного проезда на русском и английском языках. Учитывая, что болельщики могут осматривать и городские достопримечательности, на 10 маршрутах, пролегающих по историческому центру, в том числе на маршрутах № 3, 27, 49, 181, названия остановочных пунктов также будут транслироваться на английском языке.
Комфорт в метро и бесплатные электрички
В поездах и на станциях метро Петербурга к Кубку конфедераций появились обновленные схемы линий с символикой предстоящих соревнований. На привычной схеме метрополитена теперь можно найти информацию о размещении
Время работы метрополитена будет продлено после окончания футбольных матчей. Так, в ночь с 17 на 18 июня, с 22 на 23 июня и с 24 на 25 июня станции закроются для входа пассажиров в 1.30, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Московская», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская». Вестибюль 2 станции «Невский проспект» закроется для входа и выхода пассажиров в 23.00.
Болельщики также смогут пользоваться бесплатным проездом в пригородных электричках в зоне обслуживания «Северо-Западной пригородной пассажирской компании». Бесплатный проезд предоставляется зрителям только в дни проведения футбольных матчей в
Доступность спортивных объектов должен улучшить и новый
Гостиницы под контролем
Что касается городской гостиничной сети, то Кубок конфедераций приходится на так называемый «высокий сезон», когда возрастает не только загрузка отелей, но и тарифы на их услуги. Однако в тех российских городах, где пройдут футбольные матчи, стоимость проживания в гостиницах ограничена специальным постановлением правительства России, принятым в феврале 2016 года. Согласно этому документу, в частности, в Петербурге во время Кубка конфедераций номер высшей категории в отеле «пять звезд» не может обойтись дороже 630 тысяч рублей в сутки.
Максимальная стоимость проживания в гостинице «четыре звезды» составляет 79 тысяч рублей, «три звезды» — 28 тысяч рублей, «две звезды» — 10 тысяч рублей в сутки.
Представители отелей не разглашают информацию о динамике загрузки и предполагаемом увеличении количества постояльцев за счет наплыва болельщиков, но признают, что госрегулирование тарифов на период проведения международных спортивных мероприятий отразилось на их бизнесе.
Ряд отелей Петербурга, где во время Кубка конфедераций должны разместиться сборные команды, судейские бригады и
Помимо гостиниц, в контролируемые зоны включены стадионы, тренировочные площадки, площадки для проведения фестивалей болельщиков и удаленные пункты досмотра грузов. Кроме того, для обеспечения безопасности сотрудники МЧС в Петербурге заранее провели осмотры и проверки всех объектов, задействованных в проведении турнира: аэропортов, вокзалов, ряда отелей, где будут размещены участники и гости, а также некоторых культурных объектов.
Особое внимание уделяется новому стадиону на Крестовском острове. На «Санкт-Петербург Арене», вмещающей порядка 68 тысяч зрителей, прошли масштабные учения по отработке совместных действий
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