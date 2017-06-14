Тренер: Австралийцы после 4 голов от бразильцев все еще хотят выиграть КК-2017
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Сборная Австралии по футболу, несмотря на поражение с крупным счетом от бразильцев в товарищеском матче, едет в Россию на Кубок конфедераций за победой, заявил главный тренер австралийцев Ангелос Постекоглу.
Кубок конфедераций пройдет в Москве,
«Мы хотим выиграть турнир. Я знаю, что после вчерашнего матча это, наверное, звучит смешно, но я занял эту должность с намерением быть настолько амбициозным, насколько возможно для австралийского футбола. Когда вы амбициозны, у вас впечатляющие как успехи, так и неудачи», — цитирует Постекоглу АФП.
В первом матче на Кубке конфедераций австралийцам 19 июня в Сочи предстоит сразиться с действующими чемпионами мира немцами.
«Для нас эта игра (с бразильцами) была подготовкой к тому, с чем мы столкнемся на турнире (в России). Нам необходимо было предпринять некоторые шаги с точки зрения предоставления игровой практики футболистам, и мы это сделали. Мы будем готовы к первому матчу», — заметил тренер.
На групповом этапе Кубка конфедераций команда Постекоглу также сыграет со сборными Камеруна (22 июня в Санкт-Петербурге) и Чили (25 июня в Москве). Ранее стало известно, что
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