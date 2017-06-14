Тренер: Австралийцы после 4 голов от бразильцев все еще хотят выиграть КК-2017

Кубок конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. Австралийцы в своей последней товарищеской встрече перед турниром, прошедшей во вторник в Мельбурне, уступили сборной Бразилии со счетом 0:4.

«Мы хотим выиграть турнир. Я знаю, что после вчерашнего матча это, наверное, звучит смешно, но я занял эту должность с намерением быть настолько амбициозным, насколько возможно для австралийского футбола. Когда вы амбициозны, у вас впечатляющие как успехи, так и неудачи», — цитирует Постекоглу АФП.

В первом матче на Кубке конфедераций австралийцам 19 июня в Сочи предстоит сразиться с действующими чемпионами мира немцами.

«Для нас эта игра (с бразильцами) была подготовкой к тому, с чем мы столкнемся на турнире (в России). Нам необходимо было предпринять некоторые шаги с точки зрения предоставления игровой практики футболистам, и мы это сделали. Мы будем готовы к первому матчу», — заметил тренер.