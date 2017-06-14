От 16 до 70: волонтеры разных возрастов будут встречать зрителей Кубка конфедераций в Сочи

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«В период проведения Кубка конфедераций в Сочи запланировано участие 2530 волонтеров, из них 1130 городских. Их основной функцией станет не только “последняя миля” — навигация от транспортного узла до стадиона “Фишт”, также участники добровольческого движения со знанием иностранных языков будут помогать сотрудникам Центра неаккредитованной прессы, который откроется в период проведения турнира», — отметила Жигулева.

По ее словам, на тренингах волонтеров обучили командной работе, познакомили с особенностями общения с иностранными болельщиками. «Главное — никогда не отвечать на вопрос фразой “я не знаю”. Всегда найдется рядом коллега, который сможет помочь», — отметила собеседница ТАСС.

Узнать волонтера можно по яркой экипировке, для городских волонтеров это белая футболка с символикой Кубка конфедераций, красные шорты, бейсболка и рюкзак. У добровольных помощников Международной федерации футбола — футболка синяя.

Возраст — не помеха

Одной из главных задач городских волонтеров в Сочи станет работа в информационных палатках, которые по опыту проведения Олимпиады-2014 установили на железнодорожных вокзалах, в аэропорту и Олимпийском парке, а также на основных маршрутах гостеприимства в центре Сочи и Адлере. В этих точках гости смогут узнать расписание матчей, место и время проведения культурных мероприятий, маршруты общественного транспорта и другую полезную для болельщика информацию, например, какие достопримечательности можно посетить в Сочи в дни между матчами.

В центре Сочи на информационных стойках можно встретить волонтеров самого разного возраста, от молодых людей до пенсионеров. «Из нашей группы “Серебряный возраст” на Кубке будут работать около 50 волонтеров, все старше 45 лет», — рассказала заместитель руководителя группы волонтеров «Серебряный возраст» Валентина Иванова.

Ветеран добровольческого движения, врач лечебной физкультуры на пенсии Нина Бойченко в свои 70 лет учит коллег «помоложе», как в любой ситуации сохранить бодрость духа и тела. «В движение волонтеров меня привела активная жизненная позиция. Предложение поработать на футболе приняла, не раздумывая, это же новые возможности и новый опыт», — призналась волонтер со стажем.

Язык до стадиона доведет

Отбор в волонтеры на Кубок конфедераций проходил по нескольким критериям, среди них — опыт работы на крупных мероприятиях и владение иностранными языками. Сочинский преподаватель Ирина Полищук подошла сразу по всем статьям. «В движении волонтеров я с 2013 года, работала еще на тестовых соревнования перед Олимпийскими играми, на Олимпиаде мне доверили сопровождение VIP-гостей из Канады и Америки. Тогда много узнала о хоккее, готовясь к Кубку конфедераций, можно сказать, открыла для себя футбол», — рассказала Полищук.

У сочинских волонтеров уже есть опыт работы с иностранными болельщиками на первом для стадиона «Фишт» тестовом матче с участием сборных России и Бельгии. «Не знаю, чем мы так удивили гостей из Бельгии, но, уходя со стадиона, они признавались нам, что нигде не встречали такого радушного приема», — сказала волонтер.

По словам опытного волонтера, гости из-за рубежа не только хотят узнать как можно больше о регионе и самом городе проведения спортивных соревнований, но и немного выучить русский язык. «Волонтер должен быть готов к тому, что придется быть немного гидом и немного учителем», — отметила Ирина Полищук.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Сочи на стадионе «Фишт» будет четыре игры, в том числе полуфинал. Вместимость арены составляет около 45 тысяч зрителей.