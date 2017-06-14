Автобус довезет гостей Кубка конфедераций из Пулково до центра Петербурга

«На период проведения соревнований Кубка конфедераций — 2017 для удобства гостей Петербурга трасса маршрута № 39Э «станция метро «Московская» — аэропорт «Пулково» продлевается до центра города. С 15 июня по 4 июля (кроме дней проведения матчей — 17, 22, 24 июня и 2 июля) автобус будет следовать до площади Восстания», — говорится в сообщении.

Автобус будет делать остановки на площади Победы и у станций метро «Московская» и «Парк Победы». Интервал движения составит 20−30 минут. Оплата проезда осуществляется в обычном порядке разовым билетом, электронными проездными, а также банковскими картами.

В компании обратили внимание на то, что в дни проведения матчей маршрут № 39Э будет закрыт. Для болельщиков, прибывающих в аэропорт, в круглосуточном режиме будут курсировать шаттлы маршрута S1, следующие также до площади Восстания. Проезд в этих автобусах будет бесплатным по билету зрителя.

Ранее в связи с проведением Кубка конфедераций изменился график работы петербургского метрополитена. В дни матчей станции будут работать дольше обычного.