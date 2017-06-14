Автобус довезет гостей Кубка конфедераций из Пулково до центра Петербурга
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Маршрут автобуса 39Э в Петербурге, который следовал из Пулково до ближайшей станции метро «Московская», продлевается для удобства гостей Кубка конфедераций по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе городской компании «Пассажиравтотранс».
«На период проведения соревнований Кубка конфедераций — 2017 для удобства гостей Петербурга трасса маршрута № 39Э «станция метро «Московская» — аэропорт «Пулково» продлевается до центра города. С 15 июня по 4 июля (кроме дней проведения матчей — 17, 22, 24 июня и 2 июля) автобус будет следовать до площади Восстания», — говорится в сообщении.
Автобус будет делать остановки на площади Победы и у станций метро «Московская» и «Парк Победы». Интервал движения составит 20−30 минут. Оплата проезда осуществляется в обычном порядке разовым билетом, электронными проездными, а также банковскими картами.
В компании обратили внимание на то, что в дни проведения матчей маршрут № 39Э будет закрыт. Для болельщиков, прибывающих в аэропорт, в круглосуточном режиме будут курсировать шаттлы маршрута S1, следующие также до площади Восстания. Проезд в этих автобусах будет бесплатным по билету зрителя.
Ранее в связи с проведением Кубка конфедераций изменился график работы петербургского метрополитена. В дни матчей станции будут работать дольше обычного.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Санкт- Петербурге состоятся четыре игры, в том числе
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter