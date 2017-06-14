«Англия не переключила передачу»

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Матч сборных Франции и Англии, прошедший накануне в Сен-Дени на легендарной арене «Стад де Франс», заполненной по такому случаю до отказа, хоть и носил статус товарищеского, но удался на загляденье — лидерство в счете переходило то к одним, то к другим, на двоих команды забили аж пять мячей, не обошлось и без пенальти с удалением, которое было зафиксировано с помощью видеоповтора.

Открыл этот праздник зрелищного футбола мяч, забитый, Гарри Кейном, пожалуй, главной бомбардирской надеждой англичан на многие годы вперед — форвард «Тоттенхэма» завершил красивую атаку своей команды точным ударом уже на девятой минуте.

Французов, впрочем, такой неутешительный старт поединка не выбил из колеи, и уже к экватору тайма им удалось отыграться — это защитник Самуэль Юмтити оказался самым расторопным на добивании после розыгрыша «стандарта».

А уже ближе к свистку на перерыв в исполнении главного арбитра матча Давиде Массы хозяева и вовсе вышли вперед:

Джибриль Сидибе, один из многочисленных «бриллиантов» «Монако», несмотря на молодость состава в минувшем сезоне дошедшего до полуфинала Лиги чемпионов, показал, что обладает не худшим голевым чутьем, чем Юмтити, оказавшись в нужное время в нужном месте.

Старт второй половины встречи, правда, для французов вновь не задался — Деле Алли был сбит в штрафной Уго Льориса, и судья назначил пенальти, вдобавок к этому удалив с поля виновника происшествия Варана.

Причем красную карточку оборонцу «Реала» арбитр показал лишь после просмотра видеоповтора, которые ФИФА постепенно внедряет в игру.

Однако ни численное меньшинство, ни реализованный все тем же Кейном 11-метровый не смогли помешать одержать подопечным Дидье Дешама итоговую победу.

Вдесятером французы стали действовать едва ли не лучше, чем в равных составах, заполучив весомое преимущество, и на 78-й минуте были за это вознаграждены —.

Усман Дембеле забил свой первый мяч за сборную, а вместе с тем и установил окончательный счет поединка.

По окончании игры наставник хозяев поля выразил мнение, что его команда сделала все для успешной игры в меньшинстве.

«Для нас это был катастрофический сценарий, так как мы заканчивали вдесятером. Надо отдать должное нашим игрокам. Сборная Англии — очень хорошая команда, но после того, как мы остались в меньшинстве, у нас было даже больше моментов, чем у них. Это достойное окончание сезона», — передает слова Дешама «Би-би-си».

Визави француза Гарет Саутгейт, в свою очередь, отметил, что его подопечные в целом провели матч хорошо и смогли доставить немалые трудности соперникам.

«На протяжении всех 90 минут мы играли хорошо. Когда у нас был мяч, мы доставляли Франции большие проблемы, создавали моменты и забили два гола. Думаю, наша схема 3−4−3 работала отлично до счета 2:2 и давала нам различные варианты. Мы хорошо распоряжались мячом, что вызывало трудности у соперника.

Тем не менее физические кондиции французов позволяют задавать высочайший темп, из-за чего с ними очень сложно играть.

Это то, что есть у сборных Франции всех возрастов. Они доставят вам огромные проблемы на контратаках, если вы не организованы как следует, — цитирует специалиста Goal.

Особо раздосадован после финального свистка был Кейн, дубля которого не хватило даже для ничьей.

«В матче со сборной Франции для победы должно хватать двух голов. Мы были недостаточно хороши для того, чтобы выиграть этот матч. Они получали слишком много свободы в ключевых зонах, даже играя вдесятером.

Поражение разочаровывает. Мы были на водительском сиденье, но не переключили передачу. Повторюсь, мы были недостаточно хороши, — сказал нападающий.

А вот 18-летний форвард трехцветных Килиан Мбаппе, проведший минувший сезон за все тех монегасков на каком-то запредельном уровне, благодаря чему стал лакомым кусочком для абсолютно всех топ-клубов мира, заявил, что его команде было важно добиться победы в матче с англичанами после болезненного поражения в недавней встрече отбора со шведами (1:2), решающий гол в которой их соперники забили с центра поля.

«Мы счастливы, что сумели победить после поражения от Швеции — хоть прошлого уже и не изменить», — цитирует футболиста L’equipe.

«Мы действительно хотели показать, что у всей нашей команды есть психологические силы, и нам это удалось. В матчах могут быть спады в нашем исполнении, однако сегодня мы смогли забить третий мяч в концовке поединка», — подчеркнул юркий Мбаппе, доставивший немало бед обороне «львов» своими нестандартными действиями.