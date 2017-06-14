Ансамбль Моисеева и оркестр пианистов выступят для гостей Кубка конфедераций в Казани

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«Все государственные драматические театры Казани продлевают театральный сезон на период проведения Кубка и покажут спектакли из текущего репертуара, а также предстоят некоторые примеры», — сказал журналистам министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин.

Оркестр пианистов и премьеры

Среди премьер — спектакль «Я считаю до пяти» (музыкальная сказка в одном действии), которую покажет Театр юного зрителя. А татарский театр кукол «Экият» даст премьерный показ представления «Хаврошечка». Для постановки этого спектакля театр пригласил главного режиссера Красноярского театра кукол, номинанта «Золотой маски» Светлану Дорожко.

Сибагатуллин также рассказал, что во время Кубка конфедераций гостей порадует выступлением единственный в мире оркестр пианистов. «У нас есть молодежный оркестр, состоящий из пианистов. Его художественный руководитель — Даниэль Соколов. Они пока готовят программу», — сказал он. Оркестр выступит в рамках фестиваля Kremlin Confederation Art, в котором также примут участие вокальные хоровые коллективы, студии танца, пройдут художественные перформансы.

В Татарском государственном академическом театре оперы и балета пройдет международный музыкальный фестиваль «Казань Classic Fest». На нем представят три оперы: «Аида» и «Трубадур» Джузеппе Верди, а также «Евгений Онегин» Петра Чайковского. В ходе фестиваля выступит государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Коллектив представит русский, калмыцкий, адыгский, венесуэльский, корейский, аргентинский и другие танцы народов мира.

Музыка разных религий и народов

Также во время Кубка конфедераций на территории музея-заповедника «Казанский кремль» пройдет гала-концерт фестиваля духовной музыки «Музыка веры». Государственный камерный хор и оркестр народных инструментов «Казан Нуры» исполнят духовную музыку разных религий и песни народов мира в оригинальных аранжировках. Государственный симфонический оркестр в рамках Кубка конфедераций сыграет симфонию «Героическая» Людвига Бетховена. Всего во время Кубка конфедераций в Казани пройдет 47 мероприятий в музеях и 48 — в театрах.