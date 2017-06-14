Роналду едет в Россию за рекордами

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История.

Кубок конфедераций — турнир для избранных, поэтому даже такая статусная сборная, как команда Португалии, оказалась здесь впервые. Этому поспособствовала победа в чемпионате Европы 2016 года во Франции, тогда как до того момента ее лучшим достижением был финал домашнего Евро в 2004 году, когда сенсационную победу одержала сборная Греции. Но обо всем по порядку.

Впервые Португалия получила возможность выступить в финальном раунде крупного турнира в 1930 году. Для этого было достаточно принять приглашение, которое Международная федерация футбола (ФИФА) высылала всем своим членам, поскольку квалификационный раунд появился лишь спустя четыре года. Но чемпионат мира проводился в Уругвае, и руководство Португальской федерации футбола (ПФФ) сочло путешествие через Атлантический океан слишком дорогим удовольствием и от идеи участия в первом мундиале отказалось.

А с появлением квалификационного раунда он на три десятилетия стал для португальцев непреодолимой преградой.

Сборные Испании (дважды), Швейцарии, Австрии, Англии и даже Северной Ирландии неизменно вставали на пути у команды Португалии, пока в 1966 году великий Эйсебио, третий бомбардир в истории страны, не сотворил чудо.

В отборочном турнире соперниками португальцев стали представители Чехословакии, Румынии и Турции. Одержав благодаря своему голеадору на старте четыре победы подряд (на счету Эйсебио семь голов из девяти), сумели впервые прорваться в финальный раунд чемпионат мира. В групповом раунде португальцы, имевшие в соперниках Венгрию и Бразилию, совершили невероятное, выиграв все три матча и оставив за бортом Тостао и компанию.

В четвертьфинале в Ливерпуле Эйсебио отправил четыре мяча в ворота КНДР (5:3), а в полуфинале забил англичанам, однако этого для выхода в следующий раунд оказалось недостаточно (1:2). Матч за третье место против сборной СССР собрал на трибунах «Уэмбли» 88 тыс. зрителей, ставших свидетелями португальского триумфа. Все тот же Эйсебио на 12-й минуте с пенальти открыл счет. За минуту до перерыва Анатолий Банишевский и Эдуард Малофеев совместными усилиями затолкали мяч в ворота и выровняли игру, но на 87-й минуте удача оказалась на стороне соперника — после серии единоборств в воздухе в штрафной команды Советского Союза мяч отскочил к Жозе Торресу, который метров с 10 расстрелял Льва Яшина. Так сборная Португалии заявила о себе миру, а Эйсебио стал лучшим бомбардиром турнира.

Однако следующего участия в серьезном международном соревновании португальцам пришлось ждать аж до 1984 года. Зато, как и 18 лет назад, команда сходу добралась до полуфинала. Правда, больших звезд в той команде не было, поэтому яркого футбола от нее ждать не приходилось. Разница забитых и пропущенных мячей в играх группового раунда с Испанией, ФРГ и Румынией (2−1) тому доказательством. И вновь, как и 18 лет назад, португальцы выбили из группы статусного фаворита, коим в этот раз стала команда ФРГ с Руди Феллером во главе.

И вновь, как и 18 лет назад, в полуфинале португальцы попали на хозяев, отчаянно сражались, но уступили — на 119-й минуте победу «трехцветным» принес легендарный Мишель Платини.

А поскольку на чемпионатах Европы матчи за третье место не предусмотрены, португальцы автоматически стали бронзовыми призерами.

С тех пор коллекция наград только увеличивалась, «золотое поколение» завоевало бронзу Евро-2000 и серебро домашнего Евро-2004, но родина от своих сынов — в первую очередь, Луиша Фигу, Руя Кошты, Фернанду Коуту и Витора Байи, дважды подряд выигравших молодежные чемпионаты мира на стыке 1980−1990-х годов, — ждала куда большего.

Звездные игроки предприняли еще одну попытку осуществить мечты болельщиков на ЧМ-2006, но вновь не смогли преодолеть стадию полуфинала, уступив сначала Франции (0:1), а затем в матче за третье место хозяйке Германии (1:3).

Что не удалось кумирам Криштиану Роналду, он сделал сам — в 2012 году вывел Португалию в полуфинал украино-польского чемпионата Европы, а спустя четыре года покорил Париж. На Евро-2016 сборная Португалии выглядела едва ли не самой скучной и без единой победы с трудом выползла с третьего места из группы, где ее соперниками были Венгрия (3:3), Исландия (1:1) и Австрия (0:0).

В плей-офф подопечные Фернанду Сантуша показали образец игры в обороне, не позволив отличиться ни хорватам во главе с Модричем (1:0), ни валлийцам с Бэйлом (2:0), ни французам с Гризманном (1:0). Лишь великий мастер Роберт Левандовски из сборной Польши в четвертьфинале сумел поразить ворота Руя Патрисиу, однако в послематчевой серии пенальти голкипер взял свое.

Также стоит отметить, что на стадии плей-офф португальцы не боятся играть основное время вничью. Лишь Уэльс пал в течение 90 минут основного времени, остальные соперники заставляли португальцев сражаться до последнего. Тем не менее примечательно, что команда Сантуша не тушуется и не сбавляет оборотов и в овертайме, что могут подтвердить французы, уже практически уверовавшие в домашний триумф.

Состав.

Очевидно, что в команде, в которой есть Криштиану Роналду, вопрос о том, кто будет лидером, не стоит в принципе. Полузащитник мадридского «Реала» провел феноменальный год, выиграв не только Евро-2016, но и чемпионат Испании с Лигой чемпионов в придачу.

Причем, главный клубный турнир Старого Света покорился «сливочным» второй раз подряд, чего до сих пор не добивался никто.

При этом звезды европейского уровня у команды есть в каждой линии. В атаке это хорошо известный по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» Нани и 33-летний ветеран Рикарду Куарежма («Бешикташ»), в средней линии лидеры полуфиналиста Лиги чемпионов «Монако» Жоау Моутинью и Бернардо Силва, а также Андре Гомеш из «Барселоны», в обороне — опытный Пепе, покидающий по окончании сезона мадридской «Реал».

Первый номер команды за год не изменился, им остается все тот же Руй Патрисиу, а на подстраховке у него (причем, не только в сборной, но и в «Спортинге»), 35-летний Бету. Российским болельщикам также наверняка будет интересно понаблюдать за проведшими в обороне питерского «Зенита» не один сезон Бруну Алвешем и Луишем Нету.

Также болельщикам стоит присмотреться к 22-летнему таланту Андре Силве, которого Роналду уже называет своим преемником.

Форвард пять раз вышел в основном составе сборной в текущем отборе на ЧМ-2018 и поразил ворота соперников шесть раз, а в чемпионате Португалии он финишировал четвертым в бомбардирской гонке — 16 голов в 32 матчах. Следующий сезон форвард «Порту» начнет в итальянской Серии А, «Милан» уже объявил о подписании контракта до 2022 года.

Новости.

Сборная Португалии стартовала в отборочном раунде в ЧМ-2018 поражением от Швейцарии (0:2), после чего одержала пять крупных побед в пяти встречах, но после шести туров не смогла догнать соперника, не оступившегося ни разу.

В июне нынешнего года португальцы разбили в товарищеском матче киприотов со счетом 4:0 — Жоау Моутинью оформил дубль, а Андре Силва отметился голом и результативной передачей, — а затем в официальной встрече отправили три мяча в ворота Латвии — на счету Андре Силвы гол, а у Криштиану Роналду и 3 (2+1) очка по системе «гол+пас».

Несмотря на это главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш осторожен. Рассказывая о функциональном состоянии своих игроков, он отметил, что никто из его подопечных еще не набрал хороших кондиций.

«Нет ничего удивительного в том, что никто сейчас не на пике.

На данном этапе нет игроков, которые готовы на все 100%, это невозможно! Физическая усталость преодолевается морально-волевыми качествами.

Я знаю, что мои игроки на это способны, — передает слова Сантуша A Bola.

Прогноз.

После того, как главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил, что на Кубок конфедераций отправится, по сути, второй состав, стало понятно, что самый сильный по именам коллектив среди всех участников турнира привезет именно Португалия. Да и среди соперников по групповому раунду — команд России, Новой Зеландии и Мексики — непроходимых, прямо скажем, нет. Роналду сотоварищи должны не просто выходить из группы, а делать это с первого места.

А в плей-офф все будет зависеть от соперника, которым с большой долей вероятности станет или Чили, или Германия. И тут уже все будет зависеть от того как сложатся звезды. Как на небосклоне, так и на футбольном поле.

Ранее вы могли ознакомиться с материалами о стадионах, на которых пройдут матчи Кубка конфедераций: «Казань-Арена», «Спартак», «Фишт», «Санкт-Петербург», а также прочитать представление национальных сборных Мексики, Новой Зеландии, Камеруна, Чили и Австралии.