Футболисты сборной Перу на своем поле победили команду Ямайки в товарищеской игре
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Футболисты сборной Перу на своем поле нанесли поражение команде Ямайки в товарищеской игре.
Встреча, прошедшая во вторник в Арекипе, завершилась победой перуанцев со счетом 3:1. Голы в составе сборной Перу забили Эдисон Флорес (21-я минута), Ренато Тапия (43) и Хосе Паоло Герреро (58). У ямайцев отличился с пенальти Джермейн Джонсон (86).
В других товарищеских матчах дня были зафиксированы следующие результаты:
Канада — Кюрасао — 2:1,
Эквадор — Сальвадор — 3:0.
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