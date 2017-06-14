Футболисты сборной Перу на своем поле победили команду Ямайки в товарищеской игре

Встреча, прошедшая во вторник в Арекипе, завершилась победой перуанцев со счетом 3:1. Голы в составе сборной Перу забили Эдисон Флорес (21-я минута), Ренато Тапия (43) и Хосе Паоло Герреро (58). У ямайцев отличился с пенальти Джермейн Джонсон (86).

В других товарищеских матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

Канада — Кюрасао — 2:1,

Эквадор — Сальвадор — 3:0.