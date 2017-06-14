Сорокин: Газон арены в Петербурге не вызвал нареканий у ФИФА и готов к Кубку конфедераций

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«Специалисты ФИФА уже давно сопровождают этот газон, никаких нареканий он ни у кого не вызывает. Работы завершены, на сегодняшний день газон готов принимать игры самого высокого уровня. Прошивка газона закончилась, сейчас идут подготовительные работы: стрижка, минимальные удобрения, полив — все, что положено», — сказал Сорокин.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Стадион «Санкт- Петербург» примет четыре игры, в частности, матч открытия и финал. По словам Сорокина, во вторник на арене прошла репетиция церемонии открытия Кубка конфедераций. «Она прошла успешно», — отметил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018».