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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
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W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30066388/
14 июня 2017, 9:43 | ТАСС

Сорокин: Газон арены в Петербурге не вызвал нареканий у ФИФА и готов к Кубку конфедераций

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Новый газон стадиона «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена») не вызывает нареканий у Международной федерации футбола (ФИФА) в преддверии Кубка конфедераций. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

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«Специалисты ФИФА уже давно сопровождают этот газон, никаких нареканий он ни у кого не вызывает. Работы завершены, на сегодняшний день газон готов принимать игры самого высокого уровня. Прошивка газона закончилась, сейчас идут подготовительные работы: стрижка, минимальные удобрения, полив — все, что положено», — сказал Сорокин.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Стадион «Санкт- Петербург» примет четыре игры, в частности, матч открытия и финал. По словам Сорокина, во вторник на арене прошла репетиция церемонии открытия Кубка конфедераций. «Она прошла успешно», — отметил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018».

Стадион «Санкт-Петербург», вмещающий 68 тысяч зрителей, открылся 22 апреля матчем чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом». 7 мая на арене прошла еще одна игра российского первенства, в которой «Зенит» уступил «Тереку» (0:1). Газон стадиона находился в неудовлетворительном состоянии, из-за чего было принято решение о его замене.
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