Сорокин: Газон арены в Петербурге не вызвал нареканий у ФИФА и готов к Кубку конфедераций
МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Новый газон стадиона «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена») не вызывает нареканий у Международной федерации футбола (ФИФА) в преддверии Кубка конфедераций. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
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«Специалисты ФИФА уже давно сопровождают этот газон, никаких нареканий он ни у кого не вызывает. Работы завершены, на сегодняшний день газон готов принимать игры самого высокого уровня. Прошивка газона закончилась, сейчас идут подготовительные работы: стрижка, минимальные удобрения, полив — все, что положено», — сказал Сорокин.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве,
Стадион «Санкт-Петербург», вмещающий 68 тысяч зрителей, открылся 22 апреля матчем чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом». 7 мая на арене прошла еще одна игра российского первенства, в которой «Зенит» уступил «Тереку» (0:1). Газон стадиона находился в неудовлетворительном состоянии,
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