Продажу алкоголя в Москве ограничат в дни матчей Кубка конфедераций

«Под временный запрет попадут крепкие и слабоалкогольные напитки, в том числе пиво, а также прохладительные напитки в стеклянных емкостях», — говорится в сообщении.

Ограничение будет распространяться на торговые точки, расположенные в радиусе двух километров от стадиона «Спартак», где будут играть сборные. Действовать ограничения будут 17 и 18 июня в связи с матчем между командами Камеруна и Чили, 20 и 21 июня в связи с встречей сборных России и Португалии, а также 24 и 25 июня — во второй из этих дней встретятся футболисты Чили и Австралии. Кроме того, купить алкоголь будет нельзя 1 и 2 июля, поскольку 2 июля в Москве пройдет матч за третье место.