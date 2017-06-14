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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
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W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30066262/
14 июня 2017, 9:42 | ТАСС

Продажу алкоголя в Москве ограничат в дни матчей Кубка конфедераций

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Продажа алкоголя в Москве будет ограничена в дни проведения матчей Кубка конфедераций и предшествующие им. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

«Под временный запрет попадут крепкие и слабоалкогольные напитки, в том числе пиво, а также прохладительные напитки в стеклянных емкостях», — говорится в сообщении.

Ограничение будет распространяться на торговые точки, расположенные в радиусе двух километров от стадиона «Спартак», где будут играть сборные. Действовать ограничения будут 17 и 18 июня в связи с матчем между командами Камеруна и Чили, 20 и 21 июня в связи с встречей сборных России и Португалии, а также 24 и 25 июня — во второй из этих дней встретятся футболисты Чили и Австралии. Кроме того, купить алкоголь будет нельзя 1 и 2 июля, поскольку 2 июля в Москве пройдет матч за третье место.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе В выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.
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