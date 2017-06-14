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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
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21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
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22.06 не начался Германия
Чили
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30066260/
14 июня 2017, 9:41 | ТАСС

Оргкомитет «Россия-2018» удовлетворен информационной поддержкой Кубка конфедераций

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Информационная поддержка Кубка конфедераций по футболу 2017 года находится на достойном уровне. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

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«Первостепенной задачей было то, чтобы люди узнали, что такой турнир есть, и в чем он заключается. Мне кажется, что украшениями городов, количеством рекламы в СМИ и упоминаниями в телевизионных программах мы этого добились», — сказал Сорокин.

«Любопытство всех интересующих мы удовлетворили. Сейчас по телевидению идут сюжеты про команды, про историю турнира. Информационной арт-подготовкой мы удовлетворены», — добавил гендиректор оргкомитета «Россия-2018».

По словам Сорокина, планируется, что матчи Кубка конфедераций посетит президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

«Мы будем рады всем — от глав государств до рядовых болельщиков. Всем будет предоставлен адекватный уровень сервиса. Насколько нам известно, Инфантино будет стараться посетить максимум матчей в начале турнира, чтобы охватить все четыре города, потом уже будет зависеть от его расписания, он определится. Мы обязательно ждем его на финал», — сказал собеседник ТАСС.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В группе А сыграют сборные России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии, а в группе B — сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.
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