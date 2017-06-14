Оргкомитет «Россия-2018» удовлетворен информационной поддержкой Кубка конфедераций
МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Информационная поддержка Кубка конфедераций по футболу 2017 года находится на достойном уровне. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
«Первостепенной задачей было то, чтобы люди узнали, что такой турнир есть, и в чем он заключается. Мне кажется, что украшениями городов, количеством рекламы в СМИ и упоминаниями в телевизионных программах мы этого добились», — сказал Сорокин.
«Любопытство всех интересующих мы удовлетворили. Сейчас по телевидению идут сюжеты про команды, про историю турнира. Информационной
По словам Сорокина, планируется, что матчи Кубка конфедераций посетит президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
«Мы будем рады всем — от глав государств до рядовых болельщиков. Всем будет предоставлен адекватный уровень сервиса. Насколько нам известно, Инфантино будет стараться посетить максимум матчей в начале турнира, чтобы охватить все четыре города, потом уже будет зависеть от его расписания, он определится. Мы обязательно ждем его на финал», — сказал собеседник ТАСС.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи состоятся в Москве,
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