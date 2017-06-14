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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
0 д 0 ч 0 м
Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
Матч за 3-е место
2.07 не начался L 1A/2B
L 1B/2A
Финал
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W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30066149/
14 июня 2017, 9:40 | ТАСС

Генеральный секретарь ФИФА Самура уверена в успешности Кубка конфедераций

ЦЮРИХ /Швейцария/, 14 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура уверена, что Кубок конфедераций в России станет успешным турниром. Об этом она заявила в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

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Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

«Уверена, что Кубок конфедераций в России пройдет успешно. Этот турнир станет событием номер один для ФИФА в этом году. Мы с удовольствием покажем гостям, которые приедут в Россию, уровень готовности отелей, тренировочных площадок, стадионов. Мы протестируем работу паспорта болельщика, бесплатного транспорта между городами турнира, который предоставляет российская сторона», — сказала Самура.

«Это будет один из лучших турниров, которые когда-либо проводились. Приглашаем болельщиков насладиться красотой футбола и открыть для себя Россию», — добавила Самура.

Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в Санкт-Петербурге 2 июля.

Полностью интервью будет также показано в программе «Формула власти» на телеканале «Россия-24».
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