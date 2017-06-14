Генеральный секретарь ФИФА Самура уверена в успешности Кубка конфедераций
ЦЮРИХ /Швейцария/, 14 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура уверена, что Кубок конфедераций в России станет успешным турниром. Об этом она заявила в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве,
«Уверена, что Кубок конфедераций в России пройдет успешно. Этот турнир станет событием номер один для ФИФА в этом году. Мы с удовольствием покажем гостям, которые приедут в Россию, уровень готовности отелей, тренировочных площадок, стадионов. Мы протестируем работу паспорта болельщика, бесплатного транспорта между городами турнира, который предоставляет российская сторона», — сказала Самура.
«Это будет один из лучших турниров, которые
Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань); в группе B выступят сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места. Финал Кубка конфедераций пройдет в
Полностью интервью будет также показано в программе «Формула власти» на телеканале «Россия-24».
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