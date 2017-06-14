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Кубок конфедераций по футболу 2017
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30065837/
14 июня 2017, 7:26 | Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В выходные в столице ограничат продажу алкоголя

Продавать крепкие и слабоалкогольные напитки, в том числе пиво, запретят в торговых точках в радиусе двух километров от стадиона «Спартак».

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© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С 00:00 субботы, 17 июня, и до 24:00 воскресенья, 18 июня, в Москве ограничат торговлю алкоголем. Это связано с проведением первого в Москве футбольного матча Кубка конфедераций ФИФА — 2017. На стадионе «Спартак» сыграют сборные Камеруна и Чили.

Под временный запрет попадут крепкие и слабоалкогольные напитки, в том числе пиво, а также прохладительные напитки в стеклянных емкостях. Ограничение, которое вступит в силу с 00:00 17 июня, распространится на все торговые точки, расположенные в радиусе двух километров от стадиона.

«Дополнительные меры по ограничению продажи алкоголя связаны с проведением матчей Кубка конфедераций ФИФА — 2017. Ограничения будут действовать два дня — накануне матча и в день его проведения», — рассказали в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Всего в столице пройдет четыре встречи между сборными, участвующими в Кубке. В связи с этим продажа алкоголя в магазинах в радиусе двух километров от стадиона «Спартак» будет действовать во вторник, 20 июня, и среду, 21 июня (21 июня сыграют Россия и Португалия). Также алкоголь нельзя будет купить в выходные, 24 и 25 июня (25 июня встретятся сборные Чили и Австралии) и 1 и 2 июля (2 июля пройдет матч за третье место). Временный запрет на продажу спиртного вступает в силу с 00:00 и действует до конца следующего дня.

В пресс-службе отметили, что информация об ограничении продажи алкоголя была передана через префектуры всем магазинам, расположенным в радиусе двух километров от стадиона.

«Во время проведения матчей Кубка конфедераций в столице будут введены усиленные меры безопасности. Кроме того, будут приняты все необходимые меры, связанные с антитеррористической защищенностью, противодействием уличной преступности и обеспечением безопасности на дорогах», — отметили в ведомстве.

Во время Кубка конфедераций ФИФА в городе будут следить за порядком до 10 тысяч сотрудников полиции и до пяти тысяч военнослужащих Росгвардии. Пожарную безопасность обеспечат около 30 единиц спецтехники, в том числе пожарные вертолеты и катера.

Кубок конфедераций ФИФА — 2017 считается своего рода репетицией перед чемпионатом мира по футболу, который пройдет в 2018 году. Кубок стартует в России 17 июня, всего игры пройдут в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
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