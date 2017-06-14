Главный тренер сборной Бразилии Тите посетит матчи Кубка конфедераций в России

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Пентакампеоны досрочно вышли в финальную часть чемпионата мира — 2018, и теперь тренерский штаб приедет страну, в которой пройдёт мундиаль.

Представитель сборной Бразилии будет наблюдать за матчами Кубка конфедераций начиная с группового этапа, тогда как главный тренер команды Тите приедет в Россию позднее. Как сообщает Estadão, наставник пентакампеонов посетит только полуфиналы и финал турнира.