Сборная Франции по футболу обыграла команду Англии в товарищеском матче
МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу победила команду Англии со счетом 3:2 в домашнем товарищеском матче, который прошел в Париже.
Мячи в составе хозяев забили Самуэль Юмтити (22-я минута), Джибриль Сидибе (43) и Усман Дембеле (78), у гостей дублем отличился Гарри Кейн (9, 48 — с пенальти).
На 47-й минуте французский защитник Рафаэль Варан был удален с поля, получив красную карточку.
В другом товарищеском матче сборные Швеции и Норвегии сыграли вничью — 1:1.
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Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|11
|8
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|15
|6
|Офсайды
|0
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|Главный судья
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