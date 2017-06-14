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https://sport.mail.ru/football2017/news/30064501/
14 июня 2017, 0:12 | ТАСС

Сборная Франции по футболу обыграла команду Англии в товарищеском матче

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу победила команду Англии со счетом 3:2 в домашнем товарищеском матче, который прошел в Париже.

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Мячи в составе хозяев забили Самуэль Юмтити (22-я минута), Джибриль Сидибе (43) и Усман Дембеле (78), у гостей дублем отличился Гарри Кейн (9, 48 — с пенальти).

На 47-й минуте французский защитник Рафаэль Варан был удален с поля, получив красную карточку.

В другом товарищеском матче сборные Швеции и Норвегии сыграли вничью — 1:1.
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13 Июня, 22:00 Товарищеский матч Stade de France
Франция 3:2
Первый тайм: 2:1
Англия
Главные тренеры
Дидье Дешам Гарет Саутгейт
Голы
22′ Самюэль Юмтити  
43′ Джибриль Сидибе  
78′ Усман Дембеле  
  Харри Кейн 9′
  Харри Кейн 48′
Составы
Юго Ллорис 1
47′ Рафаэль Варан 4
Самюэль Юмтити 22
Усман Дембеле 11
Тома Лемар 8
Кильян Мбаппе 12
Поль Погба 6
Н`Голо Канте 13
90′ Джибриль Сидибе 19
Кристоф Жалле 2
21′ Бенжамен Менди 3
Люка Динь 17
52′ Оливье Жиру 9
Лоран Косьельни 21
5 Гэри Кэйхилл
11 Алекс Окслейд-Чемберлен
7 Рахим Стерлинг
10 Деле Алли 73′
9 Харри Кейн
6 Джон Стоунс 62′
8 Эрик Дайер
1 Том Хитон 45′
13 Джек Батленд
2 Киран Триппьер 76′
19 Адам Лаллана
3 Райан Бертранд 45′
12 Кайл Уокер
4 Фил Джоунс 82′
14 Аарон Крессуэлл
Статистика
0 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 11
8 Удары в створ 3
2 Угловые 8
12 Фолы 15
6 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
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