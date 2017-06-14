Лёв: Кубок конфедераций очень важен для России, а сейчас особенно

«Я был на Кубке конфедераций в 2005 году в качестве ассистента главного тренера. Для нас это было здорово, команда нашла себя. Это был отличный тест. В стране была определённая эйфория. Кубок конфедераций очень важен, а сейчас особенно, для России. Все русские ждут этого турнира, они очень заинтересованы футболом. Для нас это тоже отличная возможность получить больше опыта, лучше узнать страну и людей. Возможно, это поможет нам в следующем году. Я с нетерпением жду турнира, игрокам это поможет расширить их кругозор.

Наша главная цель на чемпионате мира? У нас молодая изменённая команда, с которой мы стартовали без разогрева. Нам нужно наработать базу, добиться автоматизма в некоторых моментах, изучить философию нашей игры. Для некоторых игроков будет отличным опытом сыграть со сборными Австралии, Камеруна или Чили. Потому что это в корне отличается от Бундеслиги или Лиги Европы. Разная ментальность, разные идеи футбола.