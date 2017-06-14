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Кубок конфедераций по футболу 2017
До старта Кубка конфедераций
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Группа A
17.06 не начался Россия
Новая Зеландия
Группа A
18.06 не начался Португалия
Мексика
Группа B
18.06 не начался Камерун
Чили
Группа B
19.06 не начался Австралия
Германия
Группа A
21.06 не начался Россия
Португалия
Группа A
21.06 не начался Мексика
Новая Зеландия
Группа B
22.06 не начался Камерун
Австралия
Группа B
22.06 не начался Германия
Чили
Группа A
24.06 не начался Мексика
Россия
Группа A
24.06 не начался Новая Зеландия
Португалия
Группа B
25.06 не начался Германия
Камерун
Группа B
25.06 не начался Чили
Австралия
1/2 финала
28.06 не начался 1A
2B
1/2 финала
29.06 не начался 1B
2A
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L 1B/2A
Финал
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W 1B/2A
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30064495/
14 июня 2017, 0:07 | Чемпионат.com

Лёв: Кубок конфедераций очень важен для России, а сейчас особенно

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв рассказал о своих ожиданиях от предстоящего Кубка конфедераций, который пройдёт в России с 17 июня по 2 июля.

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© AP 2017

«Я был на Кубке конфедераций в 2005 году в качестве ассистента главного тренера. Для нас это было здорово, команда нашла себя. Это был отличный тест. В стране была определённая эйфория. Кубок конфедераций очень важен, а сейчас особенно, для России. Все русские ждут этого турнира, они очень заинтересованы футболом. Для нас это тоже отличная возможность получить больше опыта, лучше узнать страну и людей. Возможно, это поможет нам в следующем году. Я с нетерпением жду турнира, игрокам это поможет расширить их кругозор.

Наша главная цель на чемпионате мира? У нас молодая изменённая команда, с которой мы стартовали без разогрева. Нам нужно наработать базу, добиться автоматизма в некоторых моментах, изучить философию нашей игры. Для некоторых игроков будет отличным опытом сыграть со сборными Австралии, Камеруна или Чили. Потому что это в корне отличается от Бундеслиги или Лиги Европы. Разная ментальность, разные идеи футбола.

Понимаю ли я разочарование болельщиков, что не приедут наши звёзды? Русские увидят наших звёзд в следующем году. Кубок конфедераций — это тестовый турнир как для хозяев, так и для нас. Они также попробуют что-то новое. Я знаю от Станислава Черчесова, который однажды играл у меня в Инсбруке, что 2018 год очень важен для него. Безусловно, я могу понять некоторое разочарование. Но, с другой стороны, болельщики ведь хотят, чтобы эти звёзды играли ещё несколько лет, а не получили травму, — приводит слова Лёва Thueringer-Allgemeine.
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