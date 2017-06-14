Дубль Мины помог сборной Колумбии по футболу разгромить Камерун в товарищеском матче

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Встреча, прошедшая во вторник в Хетафе (Испания), завершилась победой колумбийцев со счетом 4:0. Дублем в составе победителей отметился Йерри Мина (31-я, 52-я минуты) по разу отличились Хамес Родригес (16-я) и Хосе Искьердо (85-я). Камерун с 47-й минуты играл в меньшинстве — с поля был удален Ндип Тамбе.

Колумбийцы в следующем матче 31 августа в гостях сыграют со сборной Венесуэлы в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018. Камерунцы 18 июня встретятся со сборной Чили в рамках Кубка конфедераций в России.