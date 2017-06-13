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Кубок конфедераций по футболу 2017
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Португалия
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21.06 не начался Мексика
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22.06 не начался Камерун
Австралия
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22.06 не начался Германия
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https://sport.mail.ru/football2017/news/30064108/
13 июня 2017, 22:40 | Чемпионат.com

Поле «Крестовского» готово к проведению матча Россия — Новая Зеландия

Директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин подчеркнул, что у ФИФА нет никаких претензий к газону стадиона «Крестовский».

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© РИА "Новости"

17 июня эта арена примет матч Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия.

«Что касается газона в Санкт-Петербурге, он находится в прекрасном состоянии», — сказал Сорокин в интервью RNS.

Недавно на «Крестовском» было установлено новое поле, которое затем прошили. К старому полю было много нареканий со стороны футболистов и тренеров. Из-за этого игру между «Зенитом» и «Краснодаром», которая должна была пройти на «Крестовском», перенесли на «Петровский».
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