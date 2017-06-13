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17 июня эта арена примет матч Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия.



«Что касается газона в Санкт-Петербурге, он находится в прекрасном состоянии», — сказал Сорокин в интервью RNS.



Недавно на «Крестовском» было установлено новое поле, которое затем прошили. К старому полю было много нареканий со стороны футболистов и тренеров. Из-за этого игру между «Зенитом» и «Краснодаром», которая должна была пройти на «Крестовском», перенесли на «Петровский».