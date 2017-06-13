Поле «Крестовского» готово к проведению матча Россия — Новая Зеландия
Директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин подчеркнул, что у ФИФА нет никаких претензий к газону стадиона «Крестовский».
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17 июня эта арена примет матч Кубка конфедераций Россия — Новая Зеландия.
«Что касается газона в
Недавно на «Крестовском» было установлено новое поле, которое затем прошили. К старому полю было много нареканий со стороны футболистов и тренеров.
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